Im Dirndl mit Gewehr: So fesch präsentiert sich Uschi Glas auf dem Oktoberfest

Von: Diane Kofer

Teilen

In München ist Oktoberfest-Zeit: Auf der Theresienwiese begeistert nun auch Schauspielerin Uschi Glas im feschen Wiesn-Look und legt am Schützenstand Hand an.

München – Erst seit wenigen Tagen ist das Münchner Oktoberfest in vollem Gange – doch schon jetzt hat sich alles, was Rang und Namen hat auf dem gigantischen Festgelände gezeigt. Natürlich immer ganz traditionell in Tracht. Auch Uschi Glas (79) war jetzt auf der Theresienwiese unterwegs – und hat sich richtig in Schale geworfen.

Am Oktoberfest-Schießstand: Schauspielerin Uschi Glas begeistert im schicken Dirndl

Uschi Glas ist in der deutschen Fernsehwelt nicht wegzudenken – trotzdem hält sie sich mit öffentlichen Auftritten eher zurück. Einen Besuch auf dem traditionellen Oktoberfest in ihrer Wahlheimat München lässt sich die 79-Jährige aber nicht entgehen. IPPEN.MEDIA hat die Schauspielerin jetzt auf der Wiesn getroffen, wo sie am Schießstand sogar selbst Hand anlegte.

Uschi Glas, Roberto Blanco & Sarah Engels: Diese Promis lassen es auf dem Oktoberfest krachen Fotostrecke ansehen

In einem edlen schwarzen Dirndl, roter Schürze und einer langärmligen, weißen Bluse zog Uschi Glas am Schützenstand alle Blicke auf sich. Die dreifache Mutter präsentierte sich mit einer frechen Kurzhaarfrisur und strahlte beim Posieren bis über beide Ohren. Nach einem kurzen Shooting für die Fotografen wollte es sich die TV-Bekanntheit aber nicht entgehen lassen, ihr Glück am Schießstand zu versuchen. Uschi Glas schnappte sich ein Gewehr und zielte unter aufmerksamer Beobachtung aller Anwesenden auf die Plastikblumen.

Uschi Glas überrascht mit hübschem Oktoberfest-Accessoire

Was auffällt: Über ihre Schultern hat Uschi Glas eine elegantes Tuch mit Fransen und auffälligen Blumenmustern gelegt. Beim Schießen beweist sie auch Talent: Immerhin kann sie mit einigen Blümchen in der Hand von dannen ziehen.

Schauspielerin Uschi Glas besuchte das Oktoberfest und legte am Schützenstand selbst Hand an. © Ippen.Media (Fotomontage)

Ein anderer TV-Star hätte den Wiesn-Start am Samstag fast verpasst. Im Festzelt verriet Florian Silbereisen (42) den Grund, warum er beim Anstich so spät dran war. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA