Sicherheitsexperte hält Angriff auf Charles III. für „wahrscheinlich“ – auch Harry in Gefahr

Von: Jonas Erbas

Teilen

Der Tag der Krönung birgt für König Charles III. ein hohes Sicherheitsrisiko – doch auch Prinz Harry sollte sich vorsehen, warnt ein ehemaliger Bodyguard der royalen Familie.

London – Während rund um die Krönungszeremonie von König Charles III. (74) royaler Glanz und festlicher Prunk im Vordergrund stehen, brodelt es hinter den Kulissen gewaltig: Um die Sicherheit des Monarchen, seiner Familie, den Gästen und Besuchern zu gewährleisten, werden weder Kosten noch Mühen gescheut – mit gutem Grund, wie ein Fachmann nun verriet.

„Die Gefahren sind enorm“, schätzt ein Sicherheitsexperte die Lage kurz vor der Krönung ein – insbesondere König Charles III., aber auch sein jüngster Sohn Prinz Harry seien in Gefahr © PA Images/ZUMA Wire/Imago

Ex-Bodyguard der Royals packt aus: Gefahrenrisiko für Charles und Harry vor Krönung

Von 2007 bis 2013 war Simon Morgan als Personenschützer für die königliche Familie aktiv und kennt die Gefahrenlage dementsprechend gut. Auf die Krönung von König Charles III. blickt der erfahrene Bodyguard mit Sorge: „Die Gefahren sind enorm. Ganz oben steht der Terrorismus. Die Bedrohung des Königreichs durch internationalen Terrorismus ist beträchtlich. Das bedeutet: Ein Angriff ist wahrscheinlich!“, so der Sicherheitsmann bei bild.de.

Alle News zur Krönung im Überblick Im News-Ticker zur Krönung von König Charles III. finden Sie alles Wissenswerte: Vorberichterstattung, spannende Fakten und alle wichtigen Geschehnisse.

Es gäbe „Menschen, die angedeutet haben, dass sie etwas machen wollen“, so Morgan weiter. Nicht nur der König, sondern auch Prinz Harry könnte im Fokus übler Absichten stehen. Der Grund: seine Enthüllungsbiografie „Spare“. In dieser berichtet der 38-Jährige von seinem Einsatz in Afghanistan. „Es gab nach der Veröffentlichung dieses Buches viele islamische Hassprediger, die sagten, dass er sich jetzt einem Risiko ausgesetzt hat“, erklärt der Ex-Bodyguard. Untätig ist die Polizei natürlich nicht: Neben Scharfschützen und anderen Spezialkommandos sind auch Polizisten in Zivil unterwegs. Verwendete Quellen: bild.de, dailymail.co.uk