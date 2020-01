Spontane Aktion - Autotuner Sidney Hoffmann erfreut seine Fans

Große, aber erfreuliche Überraschung für die Fans von Sidney Hoffmann. Der Autotuner startet eine spontane Aktion am kommenden Wochenende.

Dortmund - Bei Sidney Industries können Auto-Fans am Wochenende die "heiligen Hallen" von Sidney Hoffmanns Arbeitsplatz in Dortmund betreten. Denn der Autotuner öffnet dann die Tore vom Werk 79 für Besucher, wie RUHR24* berichtet.

Sidney Hoffmann: Tuning-Star überrascht Fans mit besonderer Aktion

Regelmäßig veröffentlicht der 40-Jährige nicht nur auf Instagram Fotos aus Dortmund und mit seiner Freundin Lea, sondern lässt seine Fans auf Social Media und im TV an seiner Arbeit bei Sidney Industries teilhaben.

Dabei stehen vor allem "verschönerte" Sportwagen im Fokus. Doch auch Geländewagen und andere Fahrzeuge wie Bullis sind vorSidney Hoffmann nicht sicher. Gemeinsam mit JP Kraemer frisiert er in der Sendung "Die PS-Profis" nahezu alles, was einen fahrbaren Untersatz hat.

Werk 79: Tuning-Star Sidney Hoffmann präsentiert frisierte Autos in Dortmund

Und nun die Überraschung: Bereits am Samstag (18. Januar) haben Fans von Sidney Hoffmann die Chance, ihn beim "Open Saturday" zu sehen und ihm möglicherweise sogar auch bei seiner Arbeit als Autotuner über die Schulter zu schauen.

Auf Instagram schreibt der 40-Jährige in seiner Story, dass er sich bereits auf seine Besucher freut und veröffentlicht dazu noch weitere Informationen zu dem Event.

Sidney Hoffmann: TV-Star zeigt seinen Fans beim "Open Saturday" seine Werkstatt

Demnach ist das Werk 79 von Sidney Industrie s an dem Tag zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet. Die Werkstatt in der Brandschachtstraße 14 in Dortmund ist normalerweise zwischen Montag und Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr besetzt.

Sidney Hoffmann: Tuning-Star punktet mit Foto aus Dortmund bei Fans

Neben Sidney Hoffmann sollen auch seine Mitarbeiter Tobias Preller und Pedro Matos von Sidney Industries am Samstag (18. Januar) vor Ort sein. Erst neulich sorgte der Tuning-Star für Begeisterung bei seinen Followern als er nach einer Social-Media-Pause ein Foto aus Dortmund veröffentlicht hatte.

Das Bild, das Sidney Hoffmann mit Kappe und schwarzer Kleidung sitzend auf einer Steintreppe zeigt, hat bereits über 10.000 Likes erhalten. Bereits im Dezember hatte Sidney Hoffmann seinen Fans eine Freude gemacht, als er für einen Tag an einer Tankstelle in Dortmund gearbeitet hat.

Sidney Hoffmann: Freundin Lea will Social Media-Pause einlegen

Auch Lea Rosenboom, die Freundin von Sidney Hoffmann, hat ihren Abonnenten auf Instagram kürzlich mitgeteilt, dass sich in nächster Zeit zunächst auf andere Dinge als Social Media konzentrieren will.

