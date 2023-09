Charlène von Monaco: Lange hat sie geschwiegen, doch jetzt erhebt sie ihre Stimme

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Charlène von Monacos Stimme ist selten zu hören. Doch jetzt ergreift die Fürstin laut das Wort in einem äußerst seltenen TV-Interview. Es geht um ihr ganz persönliches Anliegen.

Monaco – Geht es um die Belange des Fürstenhauses, ist es meist Fürst Albert II. (65) der eine Rede hält. Charlène von Monaco (45) sagte in der Vergangenheit größtenteils nur „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“. Doch jetzt hat sie ihr Schweigen gebrochen. In einem seltenen Interview, dass sie dem Fernsehsender Monaco Info gab, wird sie am 18. September um 18.30 Uhr Ortszeit in der Tagesschau-Ausgabe erscheinen. Ein Schnipsel des Video-Interviews fand vorab seinen Weg in die Öffentlichkeit. Wer Charlène noch nie sprechen gehört hat, kann sie jetzt laut sprechen hören.

Als passionierte Naturschützerin erhebt Charlène von Monaco jetzt ihre deutlich ihre Stimme

Am Samstag, dem 16. September, gab Ihre Königliche Hoheit Fürstin Charlène den Startschuss für den Water Bike Challenge Southafrica-Lauf, der sein Debüt im Sun City-Komplex in Südafrika gab. Nach einem 15 km langen Staffellauf erreichte das Team „Bumble bees“ den ersten Platz. Das Team von Charlènes Bruder Sean Wittstock auf dem dritten Platz und das Team von Bruder Gareth „Serenity“ landete auf dem vierten Platz, ließ die Stifutng Charlènes via Instagram wissen.

Schwäche, Styling, Sonderfall: Elf fürstliche Geheimnisse über Charlène von Monaco Fotostrecke ansehen

Alle Einnahmen dieses Rennens gehen an „Life saving South Africa“, einem Partner von Charlènes Stiftung pcmfsouthafrica, für das Programm „Schwimmen lernen“. Die Erlöse werden aber auch für Programm zur Erhaltung von Nashörnern und bedrohten Arten eingesetzt. Im TV-Interview mit Monaco Info spricht die Fürstin des kleinen Felsenstaats an der Côte d’Azur leidenschaftlich für die Belange der Tiere, die unter ihrem persönlichen Schutz stehen. Dafür beschritt Charlène schon häufiger unkonventionelle Wege, zeigte sich im krassen Style und in extravaganten Posen.

Charlène setzt sich seit Jahren leidenschaftlich für den Naturschutz ein Charlène brennt mit Haut und Haar für die Tiere und pfeift auch auf Konventionen, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Im Jahr 2021 inszenierte sich die Fürstin mit krassem Make-up als moderne Kriegerin: „Das Horn eines Nashorns ist nicht cool! Lasst uns unter meiner Initiative Chasing Zero vereinen und den Gräueltaten ein Ende setzen, die unsere wertvolle Tierwelt bedrohen“, hieß es im Text unter dem Foto.

Mit großem persönlichem Einsatz verfolgt Charlène ihr Rhino-Projekt und wird dafür nun auch laut

Charlène von Monaco ist immer im Einsatz auch für die Belange von Nashörene und gefährtdeten Tieren ihrer Heimat Südafrika. In einem TV-Interview bei Monaco Invo berichtet die Fürstin davon. (Fotomontage). © Instagram @pcmfsouthafrica & Instagram @fondationprincessecharlene

Dass sie nun auch ihre Stimme erklingen lässt, ist neu und dürfte sie einige Überwindung gekostet haben. Denn Charlène stand kürzlich wieder in der Kritik dafür, noch immer kein adäquates Französisch sprechen zu können, obwohl sie schon so viele Jahre im Fürstentum lebe. Das Interview gibt sie nun souverän auf ihrer Muttersprache Englisch und zeigt damit überdeutlich, dass es ihr um die Sache geht, nicht um Nebenschauplätze.

Auf Charlènes Instagram-Account, der aus dubiosen Gründen im Sommer kommentarlos gelöscht wurde, hatte die Fürstin im Jahr 2021 ein Foto von sich gepostet, das bei ihren Followern im ersten Moment für große Verwunderung gesorgt hatte: So hatte man eine Vertreterin des europäischen Hochadels noch nie gesehen. Im Stil einer modernen Kriegerin mit dramatischem Make-up präsentiert sich die Zweifachmama in kämpferischer Pose. Um Aufmerksamkeit fürs Tierwohl zu erlangen, ist der ehemaligen Profisportlerin fast jedes Mittel recht. Nach den Fotos folgt am Abend also ihr großes TV-Interview. Verwendete Quellen: monacoinfo.com, Instagram @pcmfsouthafrica & Instagram @fondationprincessecharlene