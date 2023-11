Charlène von Monacos „schwarze“ Phase ist vorbei: Jetzt begeistert sie in frischem Ton

Von: Annemarie Göbbel

Charlène von Monaco überrascht bei einem offiziellen Auftritt an der Seite von Albert II. von Monaco. Meist geht der Fürst seinen Amtsgeschäften alleine nach, doch dieser Termin stand im Zeichen der Partnerschaft.

Monaco – Charlène von Monacos (45) Auftritt bei öffentlichen Anlässen sind eher untypisch. Wenn es nicht um Kinder oder Wohltätigkeitsarbeit geht, steht die Fürstin selten an Seite ihres Mannes Fürst Albert II. (65). Doch zur offiziellen Partnerschaftszeremonie zwischen Monaco und Dolceacqua nahm das Fürstenpaar geschlossen teil. Die Fürstin überraschte zudem in einem seltenen Outfit.

Charlène von Monaco strahlte in einem hellen Hosenanzug an der Seite Albert II.

Etwa fünfzig Autominuten entfernt liegt die idyllische italienische Gemeinde in der Provinz Imperia in Ligurien mit 2068 Einwohnern. Der Ort befindet sich etwa 10 Kilometer nördlich von Ventimiglia im Val Nervia und erinnert an eine Unterzeichnung, die vor fünf Jahrhunderten stattgefunden hat. Damals wurde der Treueid gegenüber Augustin Grimaldi (am 3. November 1523) besiegelt.

Die Gäste gingen vom Rathaus Monacos zu Fuß zum Fürstenpalast, um an einem offiziellen Empfang teilzunehmen. Dort trafen sie auf die Fürstin Monacos, die zu diesem Anlass ihr zuletzt häufig getragenes Schwarz zugunsten eines frisch anmutenden Hosenanzugs aus Kaschmir und Wolle in hellem Beige getauscht hatte. Charlène machte in Chloe (im Wert von 3.664 Euro) eine ausgezeichnete Figur.

Historie zu Dolceacqua (dt. süßes Wasser) Eines kann mit Sicherheit gesagt werden, das Wasser schmeckt in Dolceaqua nicht süß! Es gibt zwei Erklärungen: So soll es einen „Dulcius“ gegeben haben, der zu Zeiten des Römischen Reiches hier ein großes Anwesen, die „Villa Dulciaca“, sein Eigen nannte. Mit der Zeit, der Dialekt dieser Region veränderte sich ständig, wurde aus „Dulcius“, „Dulciàca“, dann zu „Dusàiga“ und schließlich zu „Dulcisacqua“. Die andere Begründung für die Namensgebung wäre, dass man zurückgehen muss, bis zu den Kelten. Diese nannten ihre Siedlung „Dussaga“, was später in „Dulsàga“ umbenannt und irgendwann dann zu „Dolceacqua“ wurde.

Charlène von Monaco verbreitet Glanz und erhellt mit ihrer Erscheinung jeden Termin

Langsam kehrt Charlène zu ihrer helleren Phase zurück, die sie im April 2023 bei den Rolex Monte Carlo Masters 2023 noch ausführte (Fotomontage). © Chryslene Caillaud/Imago & Mickael Chavet/Imago

Ein bisschen Schwarz bei Hemd und Schuhen musste es dann doch sein, es passte aber auch hervorragend zu dem erblondeten Schopf der monegassischen Fürstin, die die Runde der Herren in zumeist schwarzen Anzügen am meisten jedoch mit ihrem strahlenden Lächeln erhellte. Die Zwillings-Akte von 2023, das Original des Treueeides von 1523 sowie die monegassische Postmarke, wurden aus diesem Anlass ausgestellt.

Bei den Feierlichkeiten am Nachmittag zog Albert zwar alleine in die ligurische Stadt weiter, um an der zweiten Unterzeichnungszeremonie teilzunehmen. Die Festlichkeiten fanden auf dem Kirchplatz statt, in Anwesenheit der monegassischen und italienischen Delegationen und Bevölkerung. Zuletzt hatte Charlène Albert bei der Rugby-Weltmeisterschaft auf den Zuschauerrängen begleitet und mit ihren emotionalen Ausbrüchen von sich Reden gemacht. Verwendete Quellen: Instagram @palaisprincierdemonaco, imperia-online.de/dolceacqua