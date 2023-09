Warum trägt Meghan Markle in Deutschland ständig schwarz? Insiderin klärt auf

Von: Annemarie Göbbel

Seit Meghan Markle in Düsseldorf zu Prinz Harry gestoßen ist, spielt die Herzogin in Sachen Fashion die Klaviatur der dunklen Töne. Gedecktes Beige war bisher das höchste der Gefühle. Das steckt dahinter.

Düsseldorf – Schon in L.A. war Meghan Markle (42) von Kopf bis Fuß in dunkle Töne gehüllt in den Flieger Richtung Rheinmetropole gestiegen. Im Navy Cashmere Sweater von J.Crew und unscheinbarer 720-Euro-Hose Ulla Johnson war die Herzogin von Sussex mit dunkler Goyard-Tasche und schwarzer Sonnenbrille von Celine (360 Euro) Richtung VIP-Ausgang unterwegs, um sich in einem schwarzen SUV zum Hotel bringen zu lassen. Immerhin: an den Füßen trug die Herzogin von Sussex elfenbeinfarbene Mules von Valentino (717 Euro).

Meghans Outfits in Deutschland haben bisher eine große Gemeinsamkeit: Sie sind Schwarz

Dunkle Töne auf Reisen ist eine clevere Farbwahl, die viele ihr gleich tun würden. Wird man schmutzig, sieht es auf Hellem schnell schmuddelig aus. Doch auch wenige Stunden nach der Landung war bei Meghan Farbe Fehlanzeige, als sie ihr Debüt auf der „Family & Friends“-Party an der Seite Prinz Harrys gab. Statt in ihren sonst bevorzugten Highclass-Designerklamotten hielt die Zweifachmama ihre erste Rede ganz bescheiden in einem schwarzen Shirtdress von Banana Republic (für derzeit 65,17 Euro im Online-Shop), der schwarze Ledergürtel von Bottega Veneta war ein Model der vergangenen Saison, die spitzen Pumps von Aquazzura (715 Euro) waren ebenfalls schwarz.

Die Invictus Games sind erst am 16. September beendet, die Herzogin wolle sich farblich vielleicht langsam steigern, dachte der modisch interessierte Betrachter und tatsächlich: Tags darauf erschien die ehemalige Suits-Darstellerin nur mit einem schwarzen Hemdchen. Farblich ließ das gewählte Cremeweiß von Blazer (J.Crew, 205 Euro) und die hellen Short (Staud, 185 Euro) noch niemanden in einen Farbrausch verfallen, aber zumindest war die Düster-Tendenz durchbrochen. Ohnehin lag die Aufmerksamkeit jetzt auf den nackten Beinen der Herzogin oder man erfreute sich daran, wie harmonisch Meghan und Harry zusammen die Bühne rockten.

Die Invictus Games Die Invictus Games wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen, um „Erholung durch Sport, E-Sport und abenteuerliche Herausforderungen“ zu fördern, heißt es auf der Website. Bei den Spielen in Düsseldorf werden 21 Nationen in zehn Sportarten und mehr als 1.500 Freiwillige vertreten sein. Die Abschlusszeremonie findet am 16. September statt, nur einen Tag nach Harrys Geburtstag, weshalb Meghan Markle und Prinz Harry vermutlich in Deutschland feiern werden: „Die Spiele fallen auch mit Harrys 39. Geburtstag zusammen, sodass sie sich zweifellos Zeit für gemeinsame Feierlichkeiten nehmen können“, sagte die Star-Expertin Mayah Riaz im Mirror.

Steht Schwarz für Meghans neue Bescheidenheit oder will sie Harry glänzen lassen?

Dunkle Töne dominieren Meghan Markles und Prinz Harrys Farbwelt bisher bei den Invictus Games in Düsseldorf (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago

Neuer Tag, neues Farbglück? Weiter gefehlt: Im schwarzen Cashmere-Oberteil (J.Crew, 91 Euro) zur Skinny Jeans Noir (Frame, 230 Euro) kam Meghan zur Arena. Solange sie Meter gut machen musste, trug die Wahlkalifornierin graue Hermes Sneaker (736 Euro), die sie gegen – wie kann es anders ein – die schwarzen Pumps vom Vortag tauschte. Meghans Farbverweigerung erinnert langsam an die Zeit, als sie als Royal angeblich dazu angehalten wurde, weniger Knall- und Bonbonfarben zu tragen, es würde zu sehr von den Royals der ersten Reihe ablenken.

Karen Haller, Expertin auf dem Gebiet der Farbenpsychologie erklärte 2018 im Gespräch mit Daily Mail, Schwarz habe die Fähigkeit, den Träger unbemerkt bleibenzulassen. Über Meghan sagte sie: „Das scheint ihre Art zu sein, von sich abzulenken und auf jene Projekte zu lenken, die sie unterstützt“. Dadurch würde nicht mehr sie und ihr Outfit im Fokus stehen, sondern das, wofür sie sich einsetzt. Auch an Prinz Harry, fällt jetzt langsam auf, fehlt jeder Hauch von extravagantem Farbton. Die Botschaft ist angekommen, die Spieler sollen im Mittelpunkt stehen, so hat es Prinz Harry auch bei seinem Besuch im „aktuellen Sportstudio“ formuliert.

Endlich Farbe! In Weiß gehts für Meghan zum Volleyball, in Camel zum Treffen mit Vertretern der Nato

Auch an Prinz Harry, fällt jetzt langsam auf, fehlt jeder Hauch von extravagantem Farbton. Bescheiden wollen Meghan und Harry also den Spielern der Invictus Games den Mittelpunkt überlassen? Wir werden sehen, ob die Herzogin von Sussex durchhält und weiter in Düster-Design auftritt. Vielleicht hat sie ja zumindest für die Abschlussfeier oder Prinz Harrys Geburtstag etwas Buntes im dunklen Reisetäschchen schlummern. Verwendete Quellen: Instagram, dailymail.co.uk