Sieben Flüge in 14 Tagen: Meghan Markle und Prinz Harry sind Umwelt-Heuchler

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle und Prinz Harry waren angetreten, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Das finden Fans eindeutig zu großspurig in Anbetracht ihrer Flugfrequenz.

Montecito – Was das Herzogspaar von Sussex predigt und wie es handelt, sind offenbar zwei Paar Stiefel. Mehrfach haben Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) die Bedeutung der Bekämpfung des Klimawandels zum Ausdruck gebracht hat. Doch rund um die Invictus Games waren ihre Worte Schall und Rauch. Das Paar beteuerte, seinen ökologischen Fußabdruck verringern zu wollen, nur um dann innerhalb von kürzester Zeit vom SUV aus in den Flieger zu staksen. Kritiker nehmen die Aussteiger-Royals beim Wort.

Meghan und Harry als Jet Setter und Umweltverfechter? Das passt weder für Fans noch Experten zusammen

Der britische Express hat mitgezählt und landet bei sieben Flügen in zwei Wochen. Prinz Harry flog am Donnerstag, dem 7. September, von LA nach Heathrow, um an den WellChild-Awards in London teilzunehmen, bevor er am nächsten Tag zu den Invictus Games nach Deutschland weiterreiste. Seine Frau Meghan folgte ein paar Tage später und bestieg am Montag, dem 11. September, ein Flugzeug nach London, bevor sie am Dienstag ihren Anschlussflug nach Düsseldorf nahm.

Besonders verwerflich: Es scheint, dass das Paar nach den Invictus Games am Sonntag, dem 17. September gemeinsam in einen Kurzurlaub nach Portugal gejettet ist, um die dort lebende Prinzessin Eugenie (33) zu besuchen. Von dort ging es am Mittwoch, dem 20. September nach London-Heathrow, wo sie dann ihren siebten und letzten Flieger nach Los Angeles bestiegen.

Prinz Harry und Meghan Markle müssen sich an ihren Worten messen lassen Royal-Experte Richard Fitzwilliams erinnert sich im Express an folgende schwerwiegende Aussage Prinz Harrys: „Im Jahr 2019 sagte Harry in einem Gespräch in der Vogue mit der Umweltschützerin Jane Goodall (89), dass er aufgrund seiner Bedenken hinsichtlich des Klimawandels nur zwei Kinder bekommen wollte.

Experte Richard Fitzwilliams findet Harry und Meghan heuchlerisch

Die Kritiker beziehen sich auf Meghans und Harrys öffentliches Investment bei einem „ethischen“ Wall-Street-Fonds, der in Öl und Gas investiert. Die Sussexes wollten künftig in der Lage sein, ihre Stiftung Archewell bis 2030 klimaneutral zu betreiben. Zudem wollte die vierköpfige Familie darauf achten, „was sie essen“ und „wie oft sie es essen“, sowie auf ihren Arbeitsweg und den Verbrauch von Heizung und Strom, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.

Umwelt wie nochmal? Mit dem Flugzeug ist auch ein Kurztrip nach Portugal für Meghan und Harry kein Problem. © Phil Nobel/dpa

Auch in einer Sonderausgabe des Vogue-Magazins über Umweltthemen im Jahr 2019 sprach der Herzog von Sussex über seine Liebe zur Natur: „Wir sind die einzige Spezies auf diesem Planeten, die zu glauben scheint, dass dieser Ort uns gehört, und zwar nur uns.“ Royal-Experte Richard Fitzwilliams hält den Zweifacheltern im Express exklusiv sinngemäß übersetzt entgegen: „Harry und Meghan predigen den Umweltschutz, dann sollten sie, wenn möglich, das, was sie predigen, auch einhalten“.

Als ob das nicht schlimm genug wäre, war dem Paar zuletzt schon im Jahr 2022 Heuchelei vorgeworfen worden: Zur „Ripple of Hope“-Gala, bei dem den Sussexes ein Preis für den „Kampf gegen Rassismus“ übergeben wurde, ging es jedenfalls von Montecito aus munter mit dem Privatjet in den Big Apple. Verwendete Quellen: express.co.uk, mirror.co.uk, dailymail.co.uk