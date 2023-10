Silbereisen am Ende? „Schlagerbooom“-Gästeliste nahezu identisch zur „Giovanni Zarrella Show“

Von: Samantha Matheiowetz

Die Schlagerwelt freut sich derzeit auf Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ und „Die Giovanni Zarrella Show“. Auffällig: Auf den Gästelisten stehen nahezu die gleichen Künstler.

Dortmund — Man muss kein Fan vom deutschen Schlager sein, um diese beiden Shows auf dem Schirm zu haben. Am 21. Oktober läuft der „Schlagerbooom 2023“, moderiert von Florian Silbereisen (42), in der ARD. Genau vier Wochen später, am 18. November, geht Giovanni Zarrella (45) mit einer neuen Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF an den Start. Natürlich werfen dabei alle einen Blick auf die Gästelisten der beiden Events. Und hier fällt vor allem eins auf: Die meisten Namen doppeln sich.

Gehen Florian Silbereisen für den „Schlagerbooom 2023“ die Gäste aus?

Während bei der „Giovanni Zarrella Show“ schon länger offiziell bekannt ist, welche Gäste die Fans am 18. November im Berliner Velodrom erwarten dürfen, gibt es zum finalen Line-up von Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ noch viele Spekulationen. Und das, obwohl das Event bereits am 21. Oktober in der gigantischen Dortmunder Westfalenhalle steigen soll.

Mit Blick auf die Album- und Single-Veröffentlichungen der letzten Wochen sowie auf die internen Schlagerwelt-Freundschaften kristallisiert sich jedoch so langsam heraus, welche Stars beim „Schlagerbooom 2023“ auflaufen werden – und das wären so ziemlich die gleichen Promis, die auch Giovanni Zarrella genau vier Wochen später bei sich zu Gast hat.

Bei der „Giovanni Zarrella Show“ dürfen sich die Zuschauer mit Gästen wie Roland Kaiser, Andrea Berg, Ben Zucker, Matthias Reim, Anastacia, Santiano und Sarah Engels auf ein echtes Schlager-Sternemenü freuen. Auch Florian Silbereisen war von diesem Promi-Auflauf offenbar begeistert, denn wie u. a. schlagerprofis.de berichtet, baut der Ex-Partner von Helene Fischer für seine eigene Show in Dortmund auf eine nahezu identische Gästeliste. So soll auch der 42-Jährige Stars wie Andrea Berg, Sarah Engels und Roland Kaiser auf der Grüne empfangen.

Weist Florian Silbereisen mit dieser Aktion Giovanni Zarrella in die Schranken?

Mit ihren Shows liefern sich Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella bereits seit einiger Zeit ein hart umkämpftes Schlagerduell. Dem ehemaligen Bro‘Sis-Star gelang dabei kürzlich ein echter Erfolg: Nachdem der Halbitaliener 2022 den Deutschen Fernsehpreis für die „Beste Moderation“ gewonnen hatte, war die „Giovanni Zarrella Show“ für die „Beste Unterhaltungsshow“ nominiert. Gut möglich, dass dieser Stachel bei Schlagerkönig Silbereisen immer noch tief sitzt, denn er wartet seit 2016 auf eine erneute Nominierung bei einem der wichtigsten Fernsehpreise Deutschlands.

Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella: Freunde oder Rivalen? © Sven Simon/Future Image/Imago

Aus Quotensicht hat Florian Silbereisen jedoch immer noch klar die Nase vorne. Damit das auch so bleibt, hat er für seine bevorstehende Show Gerüchten zufolge ein Ass im Ärmel: Keine Geringere als Florian Silbereisens Ex Helene Fischer soll beim „Schlagerbooom“ ihr zehnjähriges „Atemlos“-Jubiläum feiern. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, ORF