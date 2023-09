Bei Konzert: Helene Fischer erinnert an Oktoberfest-Besuch mit Florian Silbereisen

Von: Jonas Erbas

Parallel zum Oktoberfest gastiert auch Schlagerqueen Helene Fischer mit ihrer „Rausch“-Tour in München. Das schicke Dirndl, welches sie dort trug, erinnert stark an ihre alte Liebe.

München – Ausnahmezustand in der Landeshauptstadt: Parallel zum Oktoberfest spielt Helene Fischer (39) in München insgesamt fünf Konzerte ihrer „Rausch“-Tour. Dort sorgt die Schlagerqueen nicht nur musikalisch für Begeisterung – auch optisch hat sich die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin etwas ganz Besonders für ihre Show ausgedacht: Manch einer dachte da womöglich direkt an Florian Silbereisen (42) …

In München: Helene Fischer trägt Dirndl, das an Wiesn-Besuch mit Florian Silbereisen erinnert

„Ihr Lieben! Wir sind in Bayern – und was braucht man in Bayern, wenn man jetzt hier schon fünf Konzerte spielt?“, ruft Helene Fischer enthusiastisch in einem Video, das die Schlagersängerin am Samstagvormittag (30. September) via Instagram teilte. Darin ist die 39-Jährige in einem feschen Dirndl zu sehen, welches sie – anlässlich der Wiesn – auch bei ihrem dritten München-Konzert trug.

Auffällig: Bei ihrem Konzert in München trat Helene Fischer in einem Dirndl auf, das optisch 1:1 an jene Tracht erinnert, die sie bereits 2009 mit Florian Silbereisen beim gemeinsamen Oktoberfest-Besuch getragen hatte © Screenshot/Instagram/frau_fischer_ & Tinkeres/Imago

Auffällig: Das Dirndl scheint sich Helene Fischer nicht eigens zu diesem Zweck gekauft zu haben. Bereits auf Fotos aus dem Jahre 2009, als sie mit ihrer damaligen Liebe Florian Silbereisen das größte Volksfest der Welt besucht hatte, ist sie in der auffälligen Tracht zu sehen. Lediglich das Schnürband scheint die Chartstümerin (acht Nummer-eins-Alben in Deutschland) inzwischen ausgetauscht zu haben: Dort, wo vor knapp anderthalb Jahrzehnten noch ein silbernes Kettchen befestigt war, trägt sie nun ein schlichtes, schwarzes Band.

Ansonsten scheint alles beim Alten geblieben zu sein. Sollte es sich tatsächlich genau um jenes Dirndl handeln, in welchem die Spitzenmusikerin einst an der Seite von Florian Silbereisen im Bierzelt feierte, wäre das ein tolles Zeichen ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. In der Landeshauptstadt gibt die 39-Jährige am Sonntag (1. Oktober) ihr letztes Konzert, danach geht es weiter zum Tourabschluss nach Frankfurt am Main. In München erlebte Helene Fischer bereits Unglaubliches, als ihr ein Fan einfach das Mikrofon aus der Hand riss.