Skandal um Charles’ Wurstfinger: Jetzt spricht der König

Von: Annemarie Göbbel

Der britische Humor liegt ihm im Blut: König Charles macht sich über seinen Füller-Fauxpas wenige Tage nach seinem Amtsantritt in einer denkwürdigen Rede im Londoner Mansion House lustig.

London – Es war nur wenige Tage nach seiner Krönung. König Charles III. (74) und Köngin Camilla (76) waren auf Hillsborough Castle in der nordirischen Grafschaft Down zu Gast und sollten sich dort auch ins Gästebuch eintragen. Dabei kam es zu dem Eklat, bei dem seiner Majestät ein klecksender Füller zum Verhängnis werden sollte. In seiner Rede am 18. Oktober 2023 zur Lage der Nation in der City of London nahm der Monarch augenzwinkernd Bezug auf seinen unköniglichen Ausraster.

Eigentlich längst vergessen, nimmt König Charles in seiner Rede bezug auf den Füllfeder-Eklat

Dass der Regent selbst nochmal auf die Szenerie hinweist, zeugt wirklich von großem Humor, denn als ob die tintenverschmierten Hemden des Königs nicht genug gewesen wären, waren bei der Gelegenheit auch erstmals die angeschwollenen Finger des Frischgekrönten ins Blickfeld geraten. Wochenlang bestimmten daraufhin die royalen Wurstfinger (der König selbst nimmt das Phänomen mit Humor und scherzt gerne über seine „sausage fingers“) die Schlagzeilen.

Die legendere Würstchen-Assoziation wäre jedoch längst kollektiv verdaut, hätte König Charles nicht in seiner Rede wieder davon angefangen. Der 74-Jährige würdigte vor dem Bürgermeister Londons und dem Rest der Welt die britische Wissenschaft und äußerte die Hoffnung, dass diese dazu beitragen würden, die Herausforderung der globalen Erwärmung zu bekämpfen. Dann ging sein britischer Humor mit ihm durch.

Die Würstchen-Finger liegen in der Familie Charles‘ Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) soll schon direkt nach der Geburt aufgefallen sein, dass ihr Erstgeborener recht ungewöhnliche Finger hat. „Das Baby ist sehr süß und wir sind riesig stolz auf es“, zitiert Daily Mail aus einem Brief Elizabeths an ihren damaligen Musiklehrer. „Für ein Baby hat er ein interessantes Paar Hände. Sie sind ziemlich groß, aber mit feinen langen Fingern, die ganz anders sind als meine und schon gar nicht wie die seines Vaters. Es wird interessant sein, zu sehen, was daraus wird.“ Voila, die Finger wurden zum medialen Dauerbrenner.

Aufmerksamkeit für seine Rede ist König Charles durch seinen Humor sicher

Der britische Sinn für Humor sei weltbekannt, sprach der König. „Unsere Fähigkeit, über uns selbst zu lachen, ist eines unserer großen nationalen Merkmale.“ Dann scherzte er: „Das ist auch gut so, werden Sie vielleicht sagen, angesichts einiger Erfahrungen, die ich vergangenes Jahr mit frustrierend versagenden Füllfederhaltern hatte!“

König Charles hatte kurz nach der Krönung in Hillsborough Castle mit einem Füller zu kämpfen und rastete ziemlich unroyal aus. In einer Rede im Mansion House machte der Monarch Witze über die Szenerie (Fotomontage). © Chris Emil Janßen/Imago & i Images/Imago & Niall Carson/dpa

Zur Erinnerung: Charles verlor während der Unterzeichnungszeremonie in Nordirland die Fassung, verschrieb sich beim Datum, und reagierte mit einem Wutanfall vor den laufenden Kameras, als Tinte aus dem Stift austrat: „Oh Gott, ich hasse diesen [Stift]“, fluchte er, bevor er aufstand und ihn ungehalten an Ehefrau Camilla weitergab. Seitdem war zu beobachten, dass Charles III. wie beim Deutschlandbesuch in Hamburg seinen eigenen Füller mitbrachte, um sich damit im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Vielleicht bringt genau sein Humor jenseits allem Bruzzler-Klamauks die Aufmerksamkeit, die er für seine ernsten Themen braucht: Er wünsche sich „Höflichkeit und Respekt“, den wir einander entgegenbringen sollten, sagte er im Blick auf die aktuellen Geschehnisse in Israel. „Dazu gehört auch die Ausübung unseres religiösen Glaubens in Freiheit und gegenseitigem Verständnis. Eine meiner ersten Amtshandlungen als Souverän vor etwas mehr als einem Jahr bestand darin, den Führern der vertretenen großen Glaubensrichtungen die Türen des Buckingham Palace zu öffnen.“ Verwendete Quellen: mirror.co.uk, dailymail.co.uk