Skandalbuch „Endgame“: Übersetzungsfehler bringt König Charles in Verruf

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markles Vorwürfe und ein peinlicher Übersetzungsfehler: König Charles steht im Zentrum des Skandals um das Buch „Endgame“.

London – In dem berühmten Interview mit der amerikanischen Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey (69) im Jahr 2020 erhob Meghan Markle (42) ernste Anschuldigungen gegen das britische Königshaus und König Charles III. (75). Trotzdem: Die Identität des Royals, der sich über die mögliche „Dunkelheit“ der Hautfarbe des damals noch ungeborenen Archie (4) Gedanken machte, behielten die Sussexes für sich.

„Endgame“ lockte mit frischen Einzelheiten zu Meghans Anschuldigung gegen die königliche Familie

Prinz William (41) setzte sich zur Wehr: „Wir sind keine rassistische Familie“, verteidigte er spontan die Windsors während eines Schulbesuchs in London. Nun hat das Enthüllungswerk „Endgame“ des umstrittenen Autors und Vertrauten der Sussex, Omid Scobie (42), die Anschuldigungen gegen das britische Königshaus erneut ins Rampenlicht gerückt und sogar über zusätzliche Aussagen in diesem Kontext berichtet. Allerdings nannte auch Scobie die Namen nicht.

Es folgte ein Schlag aus den Niederlanden: In der holländischen Übersetzung wird der Name der Person genannt, die angeblich besorgt über die Hautfarbe von Prinz Harrys Sohn war. Omid Scobie zeigte sich schwer bestürzt, wies jegliche Fehler von sich und betonte, dass er die englische Fassung verfasst und überarbeitet habe. In der niederländischen Talkshow „RTL Boulevard“ versicherte er: „Es gab nie eine von mir produzierte Version, in der Namen vorkamen“.

Skandalautor Scobie weist einen Fehler von sich: Er kenne den Namen, habe ihn aber nie genannt

Es steht fest, dass „Eindstrijd“ sofort aus dem Verkauf genommen wurde. Der Verlag Xander äußerte gegenüber der britischen Daily Mail, man verfüge derzeit über kein Detailwissen. „Wir haben jedoch eine Anfrage erhalten, den Titel auf Eis zu legen, und das haben wir auch getan. Wir warten auf weitere Instruktionen.“

Meghan Markle und König Charles dürften gleichermaßen bestürzt nach dem Erscheinen von Omid Scobies „Endgame“ sein (Fotomontage). © Moritz Thibaud/dpa & Even Angostini/dpa

Wenig später fanden sich die betreffenden Seiten in den sozialen Netzwerken wieder. Niederländische Medienvertreter hatten die Möglichkeit, eine Seite aus einem Rezensionsexemplar des Buches vor Verkaufsstart einzusehen, lautete die Erklärung. Der auf Seite 128 erwähnte Name hat eine explosive Wirkung: Es handelt sich tatsächlich um König Charles selbst.

Wer sich mit König Charles auseinandersetzt, wird denken, dass der Monarch kaum angreifbar ist. Dennoch: Das Unheil ist geschehen und gibt Anlass zu Spekulation: Hat Scobie versucht, sein Buch auf diese Weise zu promoten, wie Phil Dampier, britischer Royal-Korrespondent der Daily Mail, vermutet? Wie man hört, ist der König nun um die Monarchie besorgt. Scobie beharrt weiter auf seiner Behauptung: Er kenne zwar den Namen, wolle ihn jedoch aus Furcht vor rechtlichen Konsequenzen nicht preisgeben. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Twitter, RTL Boulevard