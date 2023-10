So sympathisch unterstützt Thomas Seitel Helene Fischer während ihres Konzerts

Von: Jonas Erbas

Helene Fischers „Rausch“-Tour ist fast vorbei, doch die Stimmung bei ihren Schlagershows ist weiterhin bestens – auch dank Thomas Seitel.

Frankfurt am Main – Mit etlichen Ohrwürmern, spektakulären Showeinlagen, aber auch dem ein oder anderen denkwürdigen Fan-Moment begeisterte Helene Fischer in den vergangenen Monaten überall dort, wo ihre „Rausch“-Tour Halt machte. Inzwischen hat die Schlagerqueen fast alle Konzerte hinter sich gebracht.

Er feiert Helene Fischer: Video von Thomas Seitel sorgt für tolle Konzert-Atmosphäre

Am Sonntag (8. Oktober) steht in Frankfurt am Main die letzte „Rausch“-Show von insgesamt 70 Konzerten an. Etliche Auftritte liegen hinter Helene Fischer, doch die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin lässt sich live davon nichts anmerken: die Stimmung – ungebrochen gut!

Und auch Thomas Seitel (38), der an der Seite seiner Liebsten als Akrobat auftritt, ist weiterhin bestens drauf: Ein TikTok-Clip zeigt den Geräteturner auf der Bühne, während er Helene Fischer bejubelt. Begeistert klatscht und tanzt er mit und versprüht so jeder Menge gute Laune. Bei den Fans kommt das gut an: „Thomas feiert seine Helene“, heißt es im Untertitel des Videos.

Auch die Schlagerqueen beschert den Konzertbesuchern immer wieder unvergessliche Momente – teils ganz unfreiwillig: Als Helene Fischer zuletzt die Stimme versagte, mussten ihre Fans einspringen. Verwendete Quellen: tiktok.com