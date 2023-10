Deshalb ist „Bergdoktor“-Star Mark Keller seinem Sohn peinlich

Im Familienensemble „Los Kelleros“ tritt Mark Keller zusammen mit seinen Söhnen auf. Aaron ist „Der Bergdoktor“-Star aber auch manchmal peinlich.

Bodensee – Mark Keller (58) ist Schauspieler, Entertainer und Sänger. Mit seinem aktuellen Album „Mein kleines Glück“ zelebriert der „Bergdoktor“-Star auch die Liebe zu seiner Familie. Dabei hat er sie auch selbst in seine Karriere eingebracht: Mit seinen Söhnen Aaron (30) und Joshua (27) ist er im Trio „Los Kelleros“ auf Social-Media und im TV zu sehen. Gemeinsam laden sie etwa immer wieder Instagram-Reels und TikToks hoch, auf denen sie mit Tanzeinlagen und einer guten Portion Humor Likes kassieren.

Mark Keller: So bringt er seine Söhne Aaron und Joshua in Verlegenheit

Dass die drei gemeinsame Sache machen, schließt jedoch nicht aus, dass Eltern manchmal peinlich sind. Das hat sein Sohn Aaron in einer Folge des Podcasts „VIPstagram“ verraten, in dem auch Papa Mark zu Gast war. Demnach gebe es Momente, in denen Aaron wohl gelegentlich im Boden versinken wolle.

Denn so gut, wie das Trio sich auch versteht, kann besonders das Temperament des berühmten Papas für Aaron richtig unangenehm werden. „Auf dem Tennisplatz, wenn dann Leute nebenan sind und er sich wieder lautstark aufregt“, erzählt der 30-Jährige. Das sei laut Aaron allerdings auch das Einzige.

Harmonie ist „Bergdoktor“-Star Mark Keller wichtig

In den gemeinsamen Clips oder bei Auftritten lässt sich auch erkennen, dass die drei ein ziemlich gut harmonierendes Team abgeben. Insbesondere Mark sei es wichtig, dass sie eine harmonische Zeit erleben, wie er im Podcast erzählt. „Wir haben bis jetzt ein so schönes Leben gehabt. Wobei man das Glück nicht festhalten kann. Aber wir schätzen eben diese kleinen Dinge“, so der 58-Jährige.

Ganz nebenbei hat er mit seinen Jungs offenbar auch ein paar Dinge nachgeholt, die er als Kind nicht erleben konnte. „Es war wirklich so, dass ich meine Kindheit mit meinen Jungs noch einmal schön erleben konnte: PlayStation, ‚Mario Kart‘, Game Cube – alles, was ich als kleiner Junge nicht machen konnte.“

Im Podcast von „Modern Talking“-Legende Thomas Anders (60) scheint Mark Keller zuletzt aber ein geheimes Detail über die Lippen gerutscht zu sein – nämlich den Starttermin der neuen „Bergdoktor“-Staffel. Verwendete Quellen: Podcast „VIPstagram“