„Krankhafte Beziehung“: „Sommerhaus“-Kandidatin gibt Details zum Liebesaus bekannt

Ricarda Raatz und Maurice Dziwak sind kein Paar mehr. Bereits während ihrer Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ deutete sich eine Trennung an. Jetzt spricht die 31-Jährige über die Gründe.

Solingen – Es ist offiziell: Ricarda Raatz (31) und Maurice Dziwak (25) haben sich getrennt. Die beiden Realitystars waren zuletzt gemeinsam im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Bereits während ihrer Teilnahme an der TV-Show schien es in ihrer Beziehung ordentlich zu kriseln. Maurice ließ in den Challenges der Sendung immer wieder heraushängen, dass er allerhand an seiner Partnerin auszusetzen habe. Jetzt äußert sich Ricarda erstmals zu den Details der Trennung.

Ricarda Raatz bezeichnet ihre Beziehung zu Maurice Dziwak als „krankhaft“

Auf Instagram lästert Ricarda Raatz nun über ihren Ex. Bereits kurz nach Ende der „Sommerhaus“-Dreharbeiten habe Maurice unerwartet den Kontakt zu ihr abgebrochen. „Als wir herauskamen, hat der nette Herr nicht mehr mit mir geredet“, erzählt sie in einer aktuellen Story.

Mehrere Tage lang habe der einstige „Are You The One“-Kandidat ihre Nachrichten schlichtweg ignoriert. „Er hat sich eine ganze Woche nicht mehr bei mir gemeldet“, berichtet sie weiter, „und ich war diejenige, die halt gesagt hat: ‚Ich kann das so nicht mehr. Das ist für mich eine krankhafte Beziehung.‘“

Maurice Dziwak scheint unbeeindruckt von den Beschwerden seiner Ex

Dass Ricarda Raatz sich aufgrund der Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den beiden zur Trennung entschloss, schien Maurice Dziwak herzlich wenig zu interessieren. „Er meinte dann nur so: ‚Ja, okay‘“, erzählt sie in ihrer Instagram-Story weiter. Die Probleme des Paares scheinen jedoch bereits vor der Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ entstanden zu sein, wie Ricarda zuletzt in einem Interview mit RTL behauptete: „Maurice war vor dem ‚Sommerhaus‘ schon sehr launisch. Er hat mich sehr oft, sehr viel unter Druck gesetzt in der Beziehung.“

Nach dem „Sommerhaus der Stars" zerbrach die Beziehung von Ricarda Raatz und Maurice Dziwak. Im Netz spricht die 31-Jährige jetzt über die Trennungsgründe.

Bleibt abzuwarten, ob sich auch Maurice Dziwak zu den Vorwürfen äußern wird. Zuletzt sorgten vor allem zwei andere Reality-Kandidaten für Furore: Nach dem „Sommerhaus der Stars“-Eklat machen ausgerechnet Gigi und Can gemeinsame Sache. Verwendete Quellen: Instagram/ricardaraatz, RTL