Sophia Thomalla: Autsch – fieser Diss gegen Cathy Hummels mitten im TV

NRW – Droht nun ein Kampf der Moderatorinnen? Am Sonntagabend (11. April) war Sophia Thomalla zu Gast bei der Vox-Kochshow „Grill den Henssler“. Im Plausch mit Moderatorin Laura Wontorra (32) ließ Thomalla jedoch kein gutes Haar an Moderationskollegin Cathy Hummels, berichtet RUHR24*.

Moderatorin Sophia Thomalla Geboren 6. Oktober 1989 (Alter 31 Jahre), Berlin Größe 1,70 Meter Ehepartner Andy LaPlegua (verh. 2016–2017) Derzeitiger Partner Loris Karius (2019–) Eltern Simone Thomalla, André Vetters

Sophia Thomalla kämpft bei Grill den Henssler“ gegen TV-Koch Steffen Henssler

Das Prinzip von der Show „Grill den Henssler“ (Vox) werden vermutlich die meisten Menschen kennen: TV-Koch Steffen Henssler (48) tritt in der Show in vier Gängen (und drei kleinen Spielen) gegen prominente Gäste an. Henssler kennt die Gerichte vor der Show nicht, die Promis werden von einem Profikoch unterstützt.

Zum Staffelauftakt am Sonntagabend eingeladen: Schauspieler und Musiker Tom Beck (43), Designer Harald Glööckler (55) und eben auch Moderatorin Sophia Thomalla. Während sich die 31-Jährige im Hauptgang um ihr Gericht „Steak au four" (auch Würzfleisch genannt, ein klassisches DDR-Gericht) kümmerte, kam Laura Wontorra zu einem kleinen Plausch bei der Moderatorin vorbei

Moderatorin Laura Wontorra deckt auf: Dicke Luft bei Sophia Thomalla und Freund Loris Karius

Dabei wurde den meisten Zuschauern vermutlich klar: Laura und Sophia sind auf der gleichen Wellenlänge. Kein Wunder, schließlich sind die beiden nicht nur erfolgreiche Moderatorinnen, sondern auch Spielerfrauen. So ist Laura Wontorra seit fünf Jahren mit dem Fußballer Simon Zoller (29/VfL Bochum) verheiratet. Sophia Thomalla ist seit zwei Jahren mit Loris Karius (27/Union Berlin) liiert.

Zumindest bei letzterem Pärchen scheint derzeit aber dicke Luft zu Hause zu herrschen. Grund dafür ist der Job von Loris Karius. Der 27-Jährige wird derzeit nur noch selten als Stammtorwart bei Union Berlin eingesetzt – was ihn offenbar ziemlich frustrieren würde.

Sophia Thomalla disst Moderatorin Cathy Hummels bei „Grill den Henssler“ (Vox)

Bei der Nachfrage von Wontorra, wieso sich Sophias Partner so schlecht fühlen würde, entgegnete Thomalla nur: „Das ist, wie wenn du [Laura Wontorra, Anm. d. Red.] backstage sitzt und draußen Cathy Hummels ‚Grill den Henssler‘ moderiert.“ Autsch – der hat gesessen.

Nun ist klar, was Sophia Thomalla von den Qualitäten ihrer Moderations-Kollegin Cathy Hummels wirklich hält. Doch hat die 33-Jährige auf den Seitenhieb bisher noch nicht reagiert. Vermutlich wird sie sich „Grill den Henssler nicht mal angeschaut haben, denn derzeit befindet sich Cathy Hummels zur Aufzeichnung von „Kampf der Realitystars" (RTL II) in Thailand

Kritik gegen Cathy Hummels: Für Sophia Thomalla ist Influencer kein Job

Mit der Meinung über die Moderationskünste von Cathy Hummels steht Sophia Thomalla* zumindest nicht alleine dar. Bereits nach den ersten Folgen der ersten Staffel von „Kampf der Realitystars“ (RTL II) musste die Influencerin ordentlich Kritik einstecken.

+ Sophia Thomalla weiß, wovon sie spricht. Sie ist die Moderatorin der RTL-Show „Are you the one?“. © Markus Hertrich/TVNow

Doch auch das Cathy Hummels hauptberuflich Influencerin ist, kommt bei Thomalla nicht besonders gut an. Der Grund: Für sie hat Werbung auf Instagram und Pflege der Community nicht viel mit einem richtigen Job zu tun. „Die Lächerlichkeit beginnt, wenn's heißt: ‚Influencer' sei ein Beruf wie jeder andere auch." Das sei, so die übrigens mit Influencer-Basher Oliver Pocher gut befreundete Thomalla, „totaler Blödsinn". Denn: „Sei mal zehn Stunden auf dem Bau, filetier mal zehn Stunden lang Fisch auf 'nem Boot, sei mal Koch, Maler oder Dachdecker."