Sophia Thomalla zu Weihnachten in hautengem Outfit - doch ein Satz verwirrt: „Ich werde...“ 

Sophia Thomalla zieht regelmäßig alle Blicke auf sich. Die 30-Jährige zeigt sich jetzt mit ihrem Freund Loris Karius romantisch vor dem Weihnachtsbaum. Doch ein Satz verwirrt.

Sophia Thomalla ist dafür bekannt, viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen

An Weihnachten zeigt sie sich auf Instagram mit ihrem Freund Loris Karius vor dem Weihnachtsbaum

Das Model gibt einen sehr privaten Einblick - und verwirrt mit einer Aussage

Sophia Thomalla ist dafür bekannt, auf Social Media regelmäßig mit provokanten Sprüchen und Posen auf sich aufmerksam zu machen. Gekonnt setzt sich die 30-Jährige dabei immer wieder in Szene und weiß, mit ihren Reizen zu spielen. An Weihnachten zeigt sie sich eher romantisch mit ihrem Freund Loris Karius auf Instagram vor dem Weihnachtsbaum. Der Kommentar zu dem Post rüttelt jedoch an der Idylle.

Sophia Thomalla auf Instagram: Knutsch-Foto mit ihrem Loris Karius

Sophia Thomalla und Loris Karius sind schon länger ein Paar. Der Torwart, der im Moment in der Türkei sein Geld verdient, und seine Sophia ziehen immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Egal ob mit Knutsch-Selfies oder am Strand. Jetzt zeigen sich die beiden von ihrer Schokoladen-Seite. Aufgebrezelt vor einem geschmückten Baum mit einem Getränk in der Hand - und intim.

Sophia Thomalla und Loris Karius: Paar gibt Einblicke in Weihnachts-Planung

Sophia zeigt sich in einer engen schwarzen Hose - ob diese aus Latex oder Lack besteht ist dem Bild nicht zu entnehmen. Dazu trägt sie hohe schwarze Stiefel und große Ohrringe. Loris Karius zeigt sich in einem klassischen Anzug - mit weißem Hemd und weißer Krawatte. Eigentlich ein schönes Pärchen-Bild zum heiligen Abend. Doch was meint Sophia Thomalla in der Bildbeschreibung? Das Model gibt einen Einblick in die Abend-Planung des Paares.

Sophia Thomalla: Model gibt auf Instagram privaten Einblick

„Wishing you merry Xmas! I‘ll get drunk, he won‘t. As Always.“ Zu deutsch: „Frohe Weihnachten an alle! Ich werde mich betrinken, er nicht. Wie immer.“

Will Sophia damit etwa sagen, dass sie aus der heiligen Nacht eine feucht-fröhliche machen möchte? Die Frage bleibt unbeantwortet.

