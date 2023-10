Wegen ZDF-Klimakleber-Serie: Sophia Thomalla platzt der Kragen

Von: Diane Kofer

Sophia Thomalla ist stinksauer: Die Moderatorin holt im Netz zum Rundumschlag aus und verurteilt das ZDF, Klimakleber und die Rundfunkgebühren.

Potsdam – Am Mittwoch (18. Oktober 2023) startete die Drama-Komödie „Aufgestaut“ bei ZDFneo. Mit namhafter Besetzung (darunter Wayne Carpendale, 46 und Daniel Donskoy, 33) begleitet der Sender eine Protestaktion einer Gruppe Klimakleber und die wütenden Menschen, die daraufhin im Stau feststecken. Doch genau diese Darstellung gefällt Moderatorin Sophia Thomalla (34) gar nicht. Im Netz wütet sie gegen den Sender und gegen Aktivisten.

ZDF verherrlicht Klima-Aktivisten: Sophia Thomalla rastet aus

Dass sich Sophia Thomalla für Politik und gesellschaftsrelevante Themen begeistert und einsetzt, ist kein Geheimnis. Die TV-Moderatorin machte noch nie ein Geheimnis aus ihrer Sympathie zur CDU. Aktuell kann sie deren Ansätze aber gar nicht vertreten. Wegen „realitätsferner Politik“ ist Sophia nach zwölf Jahren aus der CDU ausgetreten. Im Netz ärgerte sich die Tochter von Simone Thomalla (58) maßlos über die Partei. Jetzt gibt es neuen Grund zur Aufregung. Dieses Mal richtete sich ihr Ärger gegen das ZDF, die Serie „Aufgestaut“ und die Klimaaktivisten der Letzten Generation.

In ihrer Instagram-Story teilt die 34-Jährige einen Artikel, in dem das ZDF für die Verherrlichung von „Klima-Kriminellen“ in der Serie „Aufgestaut“ kritisiert wird. Sophia Thomalla stimmt der Meinung des Autors wohl zu 100 Prozent zu. „Dafür, dass sich der Sender mit Beitragsgeldern finanzieren lässt, hätten wir meines Erachtens mal ein Recht auf eine Berichterstattung gehabt, die WIRKLICH im Interesse der Deutschen steht“, schimpft sie. Immerhin lehnen laut der Schauspielerin 85 Prozent der Deutschen die Klebeaktionen der Letzten Generation ab.

Die öffentlich-rechtlichen Sender würden Druck ausüben und dadurch steuern, was als gut und schlecht empfunden wird. „Hier wird einem verkauft, dass man der Dumme, nicht Aufgeklärte wäre, weil man die Protestaktionen kritisiert. Alt, weiß und blöde“, schreibt sie empört.

Nicht zum ersten Mal: Sophia Thomalla ätzte bereits über Aktivisten Am 23. Oktober 2022 bewarfen Aktivisten der Letzten Generation das Gemälde „Les Meules“ von Claude Monet im Museum Barberini in Potsdam mit Kartoffelbrei. Eine Aktion, die Moderatorin Sophia Thomalla scharf kritisiert. „So dumm wie die Nacht finster“, schimpfte die TV-Bekanntheit. Quelle: Instagram/ sophiathomalla

„Doppelmoral ist keine Moral“: Sophia Thomalla rechnet mit Klimaklebern ab

Die „Are You The One?“-Moderatorin hat auch eine klare Meinung zu den Klimaaktivisten. Sie zweifelt die Authentizität der Letzten Generation an. „Wenn ich Aktivist sein will, dann muss ich mich auch selber so verhalten. Sie werfen anderen moralisches Fehlverhalten im Zuge des Aktivismus vor, aber halten es selbst nicht ein“, erklärt sie. Gemeint ist damit der Skandal um Mitglieder der Organisation, die privat nach Bali reisten, in Deutschland aber Straßen im Namen des Klimaschutzes blockieren.

Sophia Thomalla hält nichts von der Verherrlichung der Klimakleber-Aktionen und geht deshalb mit dem ZDF und der Serie „Aufgestaut“ hart ins Gericht. © Imago/ ABACAPRESS; Screenshot: Aufgestaut/ ZDF

Aktivistin Luisa Neubauer (27) hatte damals mit dem Kommentar „Lieber Doppelmoral als keine Moral“ reagiert und bekommt deswegen eine Ansage von Sophia Thomalla: „Doppelmoral ist KEINE Moral.“ Auch Oliver Pocher (45) erhob zuletzt ähnliche Vorwürfe. Er wirft TV-Star Joko Winterscheid (44) geheuchelten Aktivismus vor. Verwendete Quellen: Instagram/sophiathomalla