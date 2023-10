Nach katastrophalem Sturz in RTL-Show: „Ninja Warrior“-Star kämpft sich zurück ins Leben

In der Show „Ninja Warrior“ stürzte Marcel Klaus 2017 fünf Meter in die Tiefe. Nach unzähligen Operationen kehrt der „Viking Ninja“ 2023 zurück in den Parcours.

Köln – Er wagt es noch einmal. 2017 stürzte Marcel Klaus bei „Ninja Warrior“ im Parcours fünf Meter tief. Seitdem musste er sich vielen unterschiedlichen Operationen unterziehen. Bei seinem Unfall riss sein Zwerchfell und der Magen rutschte hoch in die Brust zur Lunge. Zwei Wochen später habe sich nach einer Operation die Naht gelöst, sodass Marcel Klaus wiederholt behandelt werden musste. Trotz allem hat es der Sportler geschafft, niemals aufzugeben und nahm jetzt wieder an der TV-Show „Ninja Warrior Germany“ teil.

Trotz Unfall bei „Ninja Warrior“: Ninja-Sport bleibt Marcel Klaus‘ Leidenschaft

Der sogenannte „Viking Ninja“ kämpfte sich am Freitagabend (27. Oktober) zurück in die Sendung. Am meisten Halt in dieser schweren Zeit habe ihm seine Tochter gegeben, wie er im Interview mit RTL erzählt. Ninja-Sport sei für ihn persönlich eine Lebenseinstellung. „Man lernt, dass man Hindernisse überwinden kann, dass egal was kommt, man alles bewältigen kann.“

Kurz nach Genesung: „Ninja Warrior“-Kandidat Marcel Klaus trainierte direkt weiter

Nach seiner Genesung fing der „Viking Ninja“ deshalb schnell wieder an zu trainieren und zeigt seitdem den Prozess auf seinem Instagram-Account. „Die Grenzen, die wir uns selbst auferlegen, existieren eigentlich gar nicht. Sie sind Gedanken, die wir uns angeeignet haben“, schrieb er am 17. Oktober 2023 unter ein Video. In dem zeigte er Bilder von sich im Krankenhaus und anschließend, wie er wieder in Bestform in diversen Parcours trainiert.

Mit den Hashtags „Don’t give up“ (dt. Gib nicht auf), „trainhard“ (dt. Trainiere hart) und „Ninja Warrior 2023“ verdeutlicht er seine Vorfreude auf die Show und sendet seinen Followern gleichzeitig die Botschaft, dass sie immer an sich glauben sollen. Die achte Staffel von „Ninja Warrior Germany“ ist immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sowie parallel dazu auf RTL+. Moderiert wird das Ganze unter anderem von Laura Wontorra, die zuletzt eine ungewöhnliche Nebentätigkeit enthüllte. Verwendete Quellen: Instagram, RTL