Deshalb will Evelyn Burdecki nie wieder im TV daten

Von: Elena Rothammer

Evelyn Burdecki hat schon einige Datingshows hinter sich. Im exklusiven Interview mit IPPEN.MEDIA verriet die ehemalige „Der Bachelor“-Kandidatin, weshalb dieses Kapitel für sie beendet ist und warum sie nie wieder im TV daten will.

Berlin - Am „Raffaello Summer Day“ am 21. Juni tummelten sich in Berlin wieder einmal die Stars und Sternchen. Mitten drin war auch Evelyn Burdecki (34). Die Blondine wurde nicht nur bereits im Dschungelcamp gekrönt, sondern hat auch reichlich Erfahrung, was Datingshows angeht. Von „Take Me Out“ über „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ bis hin zu ihrem eigenen Kuppelformat „Topf sucht Burdecki“ war alles dabei. Mit IPPEN.MEDIA sprach Evelyn über ihre Erfahrungen und erklärte, warum sie diese nicht wiederholen will.

Kuppelshows adé: Darum datet Evelyn Burdecki jetzt lieber live

Inzwischen strebt Evelyn Burdecki eine Schauspielkarriere an. Auf dem Fernsehbildschirm war sie immerhin schon reichlich zu sehen – allerdings vorwiegend in Dating-Formaten. Nochmal wird das aber nicht vorkommen, wie die einstige Dschungelkönigin IPPEN.MEDIA am „Raffaello Summer Day“ verriet.

„Beim Daten bin ich raus. Ich liebe es, live zu daten. Ich habe jetzt alles ausprobiert und es hat auch Spaß gemacht, ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Aber es hat nicht geklappt. Also warum sollte es dann in der nächsten Datingshow klappen? Also lieber live daten“, zeigte sich Evelyn Burdecki im IPPEN.MEDIA-Interview überzeugt.

Vor allem in den heißen Monaten will sie sich der Partnersuche intensiver widmen: „Der Sommer ist immer für mich zum Daten da, ich liebe es im Sommer zu daten.“ Von Dauer war ein Flirt in letzter Zeit aber nicht. „Es ist nicht dabei. Bis jetzt noch nichts. Flaute“, meinte Evelyn.

Evelyn Burdecki gönnt sich über den Sommer eine Auszeit im Süden Nachdem Evelyn Burdecki vorübergehend sogar obdachlos war, hat sie nun eine Lösung gefunden. „Ich habe etwas gefunden. Im Süden“, verriet die 34-Jährige im IPPEN.MEDIA-Interview am „Raffaello Summer Day“. Doch sie will Deutschland nicht dauerhaft den Rücken kehren. „Nur vorübergehend. Das war schon immer ein Traum von mir, dass ich im Sommer ein bisschen in den Süden fliege“, erzählte Evelyn.

„Morgen bestimmt drei Kilo mehr“: Evelyn Burdecki fühlt sich wohl in ihrer Haut

An Selbstbewusstsein mangelt es Evelyn Burdecki nicht. Sie fühlt sich in ihrer Haut pudelwohl und will sich auch keine Gedanken um ihre Sommerfigur machen. „Ich habe immer einen Jo-Jo-Effekt, aber ich akzeptiere den Jo-Jo-Effekt. Ich weiß auch genau, dass ich morgen drei Kilo mehr wiegen werde, weil ich heute bestimmt nochmal 30 Raffaellos esse“, scherzte die Blondine. Verbieten wolle sie sich nämlich nichts. „Dafür leben wir ja nicht. Wir müssen ja unser Leben genießen“, betonte sie gegenüber IPPEN.MEDIA.

© Screenshot / RTLplus / „Bachelor in Paradise"; IMAGO / Marja

Doch das Herz der sympathischen Düsseldorferin schlägt nicht nur für Essen und die Männerwelt – sondern auch für Tiere. Erst vor wenigen Wochen bemerkte Evelyn Burdecki überhitzte Hunde im Auto und rief direkt die Polizei. Verwendete Quellen: Interview mit Evelyn Burdecki am „Raffaello Summer Day“ am 21. Juni in Berlin