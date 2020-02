Stefanie Giesinger posiert mit Ultra-Ausschnitt - und verändert: „Mutiges Foto“

Stefanie Giesinger macht nach Weihnachten ihre Fans baff. Denn sie zeigt sich nicht nur mit Ultra-Ausschnitt, sondern auch drastisch verändert.

Stefanie Giesinger traf sich mit der Fotografin Linda Böse für ein Shooting.

Auffällig ist nicht nur ihr Ultra-Dekolleté.

Die Haare präsentiert Stefanie Giesinger lockig wie vielleicht noch nie.

Berlin - Stefanie Giesinger zeigt sich sehr gerne und sehr oft spärlich bekleidet bei Instagram. Sie geht da zwar ein bisschen weniger an die Grenzen als Julia Rose. Aber Oben-ohne-Fotos dürfen es schon auch mal sein.

Insofern ist die viele Haut auf der neuen Foto-Serie der ehemaligen GNTM-Gewinnerin noch gar nicht mal die ganz große Sensation. Ja, sie zeigt darauf so etwas wie einen Ultra-Ausschnitt. Trägt ganz offensichtlich rein gar nichts unter ihrem Ledermantel.

Stefanie Giesinger mit Locken - Fans verblüfft von Fotos

Aber: Der Blickfang Nummer 1 auf den Bildern sind wohl ihre Locken. Schließlich kennt man die 23-Jährige doch fast nur mit glatten Haaren. Klar, auch in der Vergangenheit zeigte sie sich immer mal wieder mit gewelltem Haar. Aber so kraus wie auf diesen Bildern der Fotografin Linda Böse war Stefanie Giesinger womöglich noch nie. Würden Sie das Model so wirklich auf der Straße erkennen?

Insofern sind auch die Kommentare der Follower ein bunter Mix zwischen Schwärmerei für den freizügigen Auftritt, für die Frisur und für die Gesamt-Stefanie-Giesinger. „Richtig guttttt“, „Sexiest girl“, „Wow“ und „Wow wie mega gut ist das denn geworden“, heißt es unter den Bildern - dazu gibt‘s reihenweise Flammen-Emojis.

„Dauerwelle? Steht dir gut!“ - Stefanie Giesinger begeistert Fans

Einige Reaktionen zielen auf die Frisur ab: „Dauerwelle? Steht dir gut!“, „Wie bekommt man solche Locken hin?“, „Coole Haare“.

Zu dem Foto, das ihren Ausschnitt am besten in Szene setzt, heißt es daneben: „Das ist ein richtig mutiges Foto.“ Außerdem packte GNTM-Kandidatin Theresia Fischer nun über Heidi Klum aus, berichtet nordbuzz.de*.

War wohl mal wieder ein Volltreffer für Stefanie Giesinger, dieses Shooting. Für Aufsehen sorgte auch ein Hüllenlos-Foto unter Wasser. Und eines, auf dem sie breitbeinig und ebenfalls ohne Klamotten posiert. Und sie kann auch anders - mit Mama nämlich.

Stefanie Giesinger hat mal wieder ein Foto gepostet. Doch dieses Mal lachen die Fans über den Hintergrund, statt sich an Giesingers Schönheit zu laben. Auf Instagram präsentiert sich Giesinger oft von ihrer freizügigen Seite, wie sie mit einer gewagten Fotostrecke bewies.

