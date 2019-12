Stefanie Giesinger: Warum macht sie das? Detail in privater Insta-Story dürfte manchen zur Weißglut bringen

Stefanie Giesinger zeigt private Einblicke in einer auf den ersten Blick eher unspektakulären Instagram-Story. Aber da stimmt doch was nicht?!

In ihrer Instagram-Story zeigt Stefanie Giesinger ein Schachspiel mit ihrem Freund.

ein Schachspiel mit ihrem Freund. Sie scheint zu gewinnen.

Doch irgendwas stimmt doch da nicht?

München - Stefanie Giesinger kann auch anders! Die ehemalige GNTM-Gewinnerin sorgte bei Instagram in den vergangenen Wochen oft mit hautreichen und stoffarmen Fotos für Aufsehen. Der Ultra-Ausschnitt bei einem Shooting, das Unterwasser-Hüllenlos-Foto. Und dann war ja auch noch das Bild, auf dem sie breitbeinig posierte.

Stefanie Giesinger spielt Schach mit ihrem Freund - oder?

In ihrer Instagram-Story zeigte Stefanie Giesinger jetzt eine private Szene. Die 23-Jährige spielte Schach mit ihrem Freund Marcus Butler. Die Kamera zeigt auf ihn und das Schachbrett. „Du musst den hier ziehen“, sagt er. „Warum?“, will Stefanie Giesinger wissen. „Weil ich sonst nicht gewinne“, heißt es in der auf Englisch gehaltenen Konversation. Dann sieht man, wie er sich Weißwein nachschüttet. Dazu textet sie auf den Clip „Er kann einfach nicht verlieren.“

So weit, so nett. Und eine Szene aus dem Privatleben der Stefanie Giesinger, die auf den ersten Blick nicht der Rede wert zu sein scheint. Aber das Video enthält ein wirklich peinliches Detail. Das jeder auf Anhieb erkennt, der den Schachregeln mächtig ist.

Stefanie Giesinger: Nach den Schach-Regeln sieht das nicht aus

Denn der weiße Bauer, den sie angeblich wegbewegen soll, steht auf der Grundreihe. Dort KANN ein Bauer gar nicht stehen. Er beginnt auf der zweiten Reihe, kann nur nach vorne ziehen oder schlagen. Und sollte er die gegnerische Grundreihe erreichen, wird er in eine andere Figur umgewandelt.

Entweder die beiden spielen also mit Schachfiguren irgendein Spiel nach ihren ganz eigenen Regeln. Oder das Brett steht quer. Oder aber sie haben das Schachspielchen nur für Instagram inszeniert. Was ziemlich blamabel wäre. Aber sich nicht viel mit manchen Filmen unterscheidet. Denn wenn in großen Hollywood-Produktionen Schach gespielt, hat das, was sich auf dem Brett tut, manchmal auch nicht viel mit dem Spiel zu tun.

Weit gewinnbringender ist da schon ihr neues Spiegel-Selfie oder das Bademantel-Foto, das als Anzeige für einen großen Luxuskonzern gekennzeichnet ist. „Allerschönste Frau der Welt!“ und „Sieht mega aus“, finden die Follower.

