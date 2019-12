Krasse Typveränderung: Neuer Look von Stefanie Giesinger spaltet die Fans

GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger zeigt sich auf Instagram in völlig neuem Look. Nicht alle Fans sind von der Typveränderung des Models begeistert.

Berlin - Mit 3,7 Millionen Followern ist Model Stefanie Giesinger (23) inzwischen eine echte Größe auf Instagram. Und die Gewinnerin der neunten Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germanys Next Topmodel“ weiß, wie sie ihre enorme Anzahl an Fans bei Laune hält. Neben zahlreichen freizügigen Bildern, privaten Schnappschüssen mit ihrem nicht weniger erfolgreichen Freund Marcus Butler (25) verkündet die 23-Jährige auch sämtliche Neuigkeiten in ihrem Leben über Instagram.

Krasse Typveränderung! Stefanie Giesinger jetzt blond

Und etwas Neues hat das Model auch aktuell zu berichten. Stefanie Giesinger sieht nämlich total verändert aus und testet einen komplett neuen Look. „Blonde“ schreibt sie zu ihrem neuesten Foto auf Instagram. Dieses knappe Statement bringt es auf den Punkt - das Model trägt jetzt eine strahlend blonde Mähne.

„Let‘s see if blondes have more fun“, (übersetzt: „Mal sehen, ob Blondinen mehr Spaß haben“), schreibt sie zu einem weiteren Foto in ihrer Story.

+ Jetzt zeigt sich das Model Stefanie Giesinger mit blonden Haaren. © Instagram Stefanie Giesinger

Stefanie Giesinger total verändert: Neuer Look spaltet die Fans

Bisher kannten die Fans Stefanie Geisinger nur mit langen braunen Haaren. Und wie gefällt ihnen der neue Look ihres Idols? In den Kommentaren erntet die Influencerin überwiegend Herzchen-Emojis und lobende Kommentare. “Steht dir mega gut die Farbe“ oder „Der absolute Wahnsinn“ oder „Mega!“ finden unzählige User - darunter übrigens auch TV-Moderatorin Palina Rojinski.

Manche können der Typveränderung aber auch nichts abgewinnen. „Waruuuuummmmmmm“, schreibt eine Userin mit zahlreichen weinenden Smileys. „Ich fände dunkler bei dir viel besser“, stimmt ein anderer zu. Das findet auch dieser Fan und kommentiert: „Ich vermisse die alte Farbe jetzt schon.“

An der Länge scheint das Model aber nicht viel verändert zu haben. Zwar hat sie ihre Haare auf den Bildern und in ihrer Story zu einem Zopf zusammen gebunden. Doch die Aufnahmen lassen erahnen, dass Giesinger nach wie vor lange Haare trägt, wenn nicht sogar dank Extensions noch länger als zuletzt.

