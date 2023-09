„Sturm der Liebe“ im Quotentief: Herrscht am Set schlechte Stimmung?

Von: Melanie Habeck

„Sturm der Liebe“ kämpft aktuell mit einem Quotentief. Telenovela-Darstellerin Laura Osswald verrät im Interview auf dem Oktoberfest, wie sich das auf die Atmosphäre hinter der Kamera auswirkt.

München – Seit 2015 läuft „Sturm der Liebe“ im ARD-Nachmittagsprogramm, doch zuletzt konnten sich immer weniger Zuschauer für die Dramen vom Fürstenhof begeistern. Auch Schauspielerin Laura Osswald (41) gehört seit 2023 zum Cast der Serie. Auf dem Oktoberfest in München erklärt die TV-Darstellerin, ob sich die enttäuschenden Einschaltzahlen auf die Laune ihrer Telenovela-Kollegen auswirkt.

Schlechte Quoten: Wird am „Sturm der Liebe“-Set darüber geredet?

Im August verzeichnete „Sturm der Liebe“ einen traurigen Rekord: Noch nie zuvor sahen so wenige Menschen eine neue Folge der ARD-Telenovela. Laura Osswald verrät bei der „Tiffany Wiesn“ im IPPEN.MEDIA-Interview, dass das durchaus für Gesprächsstoff am Set sorgt. „Also es gibt schon Leute, die sich darüber unterhalten. Ich halte mich da heraus, weil warum soll ich mich davon herunterziehen lassen“, erklärt die 41-Jährige.

Für Laura Osswald ist es ganz normal, dass eine langjährige Serie auch mal schwierige Zeiten durchläuft. Ihrer Meinung nach werden TV-Formate viel zu schnell aus dem Programm geworfen. „Das Problem generell im deutschen Fernsehen ist ja, dass die Serien, sobald die Quoten im ersten Monat nicht gut sind, sofort abgesetzt werden. Alle kriegen Panik. Alle sind frustriert. Anstatt Sachen einfach mal ein bisschen laufen zu lassen“, schildert sie im Interview auf der Wiesn ihre Sicht der Dinge.

Laura Osswald steht gern für „Sturm der Liebe“ vor der Kamera

Laura Osswald genießt ihre Zeit am „Sturm der Liebe“-Set auf jeden Fall in vollen Zügen. „Was ich ganz toll finde, ist einfach, dass wir bei den Drehbüchern, solange wir uns an den Inhalt halten, die Freiheiten haben, unsere Texte ein bisschen mundgerecht zu machen, ein bisschen zu verändern“, schwärmt die Schauspielerin von ihrer Arbeit für die ARD-Telenovela.

Zuletzt steckte die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ in einem Quotentief. Schauspielerin Laura Osswald verriet im IPPEN.MEDIA-Interview auf dem Oktoberfest nun, ob das für schlechte Laune am Set sorgt. © ARD/WDR/Christof Arnold & IPPEN.MEDIA

