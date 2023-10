Stundenlang im Bunker: „Let‘s Dance“-Sieger muss vor Israel-Krieg fliehen

Von: Florian Schwartz

Eigentlich wollte René Casselly eine gute Zeit mit Freunden in Tel-Aviv verbringen. Doch am Samstagmorgen wachte er im Krieg wieder auf.

Tel Aviv – Vor etwa zwei Wochen war René Caselly (27) nach Israel gereist, um Freunde zu besuchen sowie für „Ninja Warrior Japan“ zu trainieren. Doch am Samstagmorgen (7. Oktober) stand auch für den „Let‘s Dance“-Sieger die Welt still. Die Hamas startete ihren brutalen Angriff gegen Israel. In einer Videobotschaft verriet Casselly dem TV-Sender RTL, wie ihm die Flucht aus dem Kriegsgebiet gelang.

„Let‘s Dance“-Sieger René Caselly saß stundenlang im Bunker

Noch sichtlich mitgenommen von den Ereignissen, berichtet René Casselly, wie er den Angriff der Hamas erlebt hatte. „Um sechs Uhr morgens läuteten die Sirenen“, erinnert sich der Akrobat an den 7. Oktober. „Auf einmal kam meine Airbnb-Nachbarin und meinte: ‚René, wir müssen sofort in den Bunker – wir werden angegriffen!‘“ Eine Hiobs-Botschaft, die den 27-Jährigen im Nachhinein immer noch fassungslos macht.

Am Ende fanden er und seine Nachbarin Schutz im Bunker. Doch auch das Warten wurde zur Zerreißprobe. „Dann saßen wir da unten stundenlang. Ihr Handy klingelte ununterbrochen“, erinnert sich Casselly. Als er sie genervt bat, das Handy auszuschalten, wurde er mit einer bitteren Wahrheit konfrontiert. „Du weißt schon, was das ist?“, klärte ihn seine Nachbarin auf. „Das ist so eine App. Und jedes Klingeln ist eine Rakete.“

René Casselly: Nervenaufreibende Flucht nach Budapest

Schließlich gelang René Casselly die Flucht aus dem Kriegsgebiet. Da er die ungarische Staatsbürgerschaft besitzt, konnte er mit einem Militärflugzeug nach Budapest ausreisen. Doch auch das wurde zur Zitterpartie für den Artisten. Schließlich war die Angst, von Raketen und Bomben getroffen zu werden, stets präsent.

„Let‘s Dance“-Sieger René Casselly verbrachte Stunden im Bunker und musste vor dem Terrorangriff der Hamas aus Israel fliehen © Rolf Vennenbernd/dpa

Während Casselly inzwischen in Sicherheit ist, erleben andere Promis den Terror der Hamas hautnah am eigenen Leib mit. So zum Beispiel Andrea Kiewel (58). Die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin ist mit einem israelischen Elitesoldaten zusammen. Sie hat sich dazu entschlossen in ihrer Wahlheimat Tel Aviv bleiben und den Menschen vor Ort zu helfen.

Auch für Andrea Kiewel steht seit dem Angriff der Hamas die Welt Kopf. Vor allem der Abschied von ihrem Mann, der als Elite-Soldat an die Front reiste, war für die Fernsehgarten-Moderatorin besonders schmerzhaft. Verwendete Quellen: rtl.de