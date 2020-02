Super Bowl: Spielerfrau spaziert in Mega-Outfit durch Miami - aus ihrem Oberteil rutscht unten fast alles raus

Vor dem Super Bowl wurde eine NFL-Spielerfrau zum Gesprächsthema in Miami. Kein Wunder, bei ihrem unfassbaren Outfit ohne BH. Später lieferte sie sich ein skurriles Wortgefecht mit Lindsey Vonn.

Olivia Culpo schlenderte im Wahnsinns-Outfit am Strand entlang.



Update vom 7. Februar 2020: Olivia Culpo ist ganz schön unterwegs. Vor wenigen Tagen war sie noch im unfassbaren Outfit in der Super-Bowl-Stadt Miami unterwegs. Jetzt meldet sie sich aus Frankreich bei ihren 4,5 Millionen Followern zu Wort. Genauer gesagt aus Courchevel, wo es sie zum Skifahren hinverschlagen hat.

Zu besagten Followern zählt offenbar auch ein Ski-Megstar: Lindsey Vonn hat das Foto gleich ZWEIMAL mit identischem Wortlaut kommentiert (wahrscheinlich ein Versehen). Der da lautet: „Um hallo! Lass mich wissen, wenn du Skiausrichtung brauchst. Ich vermittle dann!“

Die NFL-Spielerfrau steigt auf den Kommentar von Lindey Vonn ein: „Lol du musst das Video anschauen, das ich heute aufgenommen habe ... Ich schrie: ‚Wo ist Lindsey Vonn, wenn du sie brauchst?!‘ Sagen wir einfach so: Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen.“

Super Bowl: Spielerfrau schlendert freizügig durch Miami - aus ihrem Top rutscht unten fast alles raus

Unser Artikel vom 2. Februar, aktualisiert am 4. Februar 2020:

Miami - Der Super Bowl war wieder DAS US-Sport-Event des Jahres. Doch die beiden Teams und der Wettkampf sowie die berüchtigten Werbespots waren nicht das einzige Gesprächsthema im Vorfeld in Miami. Olivia Culpo hat dafür gesorgt, dass auch sie eine Menge Aufmerksamkeit abbekommt. Die 27-Jährige sammelte nicht nur mehrere Titel als Schönheitskönigin - unter anderem wurde sie zur Miss Universe 2012 gekürt. Sondern hat nach ihren Liaisons mit Star-Sänger Nick Jonas und mindestens einem Footballer einen neuen Promi an der Angel: Christian McCaffrey von den Carolina Panthers.

Super Bowl: NFL-Spielerfrau Olivia Culpo verdreht Miami den Kopf

Der 23-Jährige ist zwar mit seinem Team nicht im Super Bowl am Start, ist aber dennoch mit ihr nach Miami gereist, um in der Stadt des Mega-Events zu sein (bei tz.de* gibt‘s übrigens Infos zur TV-Übertragung).

Und in Miami brachte Olivia Culpo gehörig die Stadt durcheinander. Am Freitag (31.1.) vor dem Super Bowl schlenderte sie im kurzen Röckchen am Strand von Miami entlang, lässig ein geeistes Getränk in der Hand haltend. Doch Blickfang Nummer 1 war wohl eher ihr Oberteil. Dort fiel unten ihre Oberweite aus dem Top. Hollywood Life dokumentiert die Aktion mit Bildern. Auch hier sehen Sie einige der Aufnahmen:

BH war da keiner mehr zu sehen. Das ist bei den Instagram-Fotos im selben Outfit anders. Sie veröffentlichte dort zwei Selfies (das zweite sehen Sie durch Wischen/Klick auf die Pfeile) im selben pinkfarbenen Chanel-Fummel (und mit Kloschüssel im Hintergrund). Dazu nahm sie Bezug auf den Film „Natürlich blond“. Doch für ihren Kommentar hatten nicht alle der 4,5 Millionen Follower Augen. Kein Wunder, bei dem Anblick!

Video: Olivia Culpo gilt als heißestes Frau der Welt

Super Bowl: Olivia Culpo mit Freund Christian McCaffrey unterwegs

„Hottie“, heißt es da. „So supersexy und heiß und schön und hinreißend“ ebenso. „Wer immer gesagt hat, Orange sei das neue Pink, ist ernsthaft gestört“, findet eine andere Followerin. Und sogar das Klopapier im Hintergrund wird kommentiert.

Tags darauf besuchte Olivia Culpo mit ihrem Christian McCaffrey das „AT&T TV Super Saturday Night“-Event - auch da war ihr Outfit nicht von schlechten Eltern, aber zumindest minimal dezenter:

+ AT&T Super Saturday Night - Arrivals © AFP / Dimitrios Kambouris

Den Super Bowl gab es bei uns selbstverständlich im Live-Ticker.

