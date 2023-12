Tablettensucht wegen Erfolgsdruck: So fand Didi Hallervorden den Weg aus der Abhängigkeit

Dieter Hallervorden hat in einem Interview offen über seine Medikamentensucht gesprochen, die ihn über 20 Jahre lang begleitete. Der Schauspieler offenbarte auch, wie er die Sucht überwinden konnte.

Hamburg – Dieter „Didi“ Hallervorden (88) ist bei seinen Fans als stets gut gelaunter Schauspieler, Komiker und Entertainer bekannt. In einem Interview bei einem Event in Hamburg sprach er nun mit ernsten Worten über ein dunkles Kapitel in seinem Leben.

Didi Hallervorden über Schlafstörungen: „Beruf kann stressig sein“

Der 88-Jährige war rund 20 Jahre tablettensüchtig, wie er bereits 2022 in einer aktualisierten Fassung seiner Biografie „Hallervorden. Ein Komiker macht Ernst“ offenbarte. „Der Beruf kann schon stressig werden, weil man immer unter Erfolgsdruck steht und die Zuschauer nicht enttäuschen will“, erzählte er nun im RTL-Interview über die Ursache seiner Sucht. „Das wirkte sich bei mir so aus, dass es in die Nacht hinein mit den Problem weiter sich entwickelte und das Gedächtniskarussell nicht mehr anzuhalten war.“

Um seine Schlafprobleme in den Griff zu bekommen, habe er ein Mittel genommen, „das man eigentlich nur sechs Wochen höchstens nehmen soll und ich hab’s über 20 Jahre genommen. Dann ist klar, dass der Körper irgendwann sagt: Stop!“ Im Sommer 2021 holte er sich Hilfe und verbrachte über zwei Wochen in einer Klinik. Dort habe ihm sein Therapeut aus der Sucht geholfen. „Er hat mir vor allem beigebracht, welche Auswege es gibt und ich fühle mich jetzt sehr wohl, weil ich von den Schlafmitteln total weg bin und meine Tage und Nächte besser genießen kann“, erzählte Hallervorden.

Didi Hallervorden: Ehefrau Christiane ist eine große Stütze

In den schwierigen Zeiten und bis heute immer an seiner Seite ist seine dritte Ehefrau Christiane (57), die er 2022 heiratete. Im Februar 2023 bezeichnete Hallervorden seine Partnerin im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ scherzhaft als „ein wundervolles ‚Lebensergänzungsmittel“ – sie habe seinem „Leben einen neuen Schwung“ verliehen. Um mit ihr „noch viele Jahre genießen“ zu können, arbeite Hallervorden jeden Tag fleißig an seiner Gesundheit. Eine Stunde am Morgen widme er deshalb eisern der Fitness, wie er in dem Interview verriet.

Dieter Hallervorden war 20 Jahre lang süchtig nach Tabletten, dann hat er einen Weg aus der Abhängigkeit gefunden. © Imago/ Chromorange

Dieter Hallervorden hat mit seiner ersten Ehefrau, Schauspielerin Rotraud Schindler, zwei gemeinsame Kinder. Seine zweite Ehe mit Eleonore Blume hielt 25 Jahre, auch aus dieser gingen zwei Kinder hervor. Mit der ehemaligen Stuntfrau Christiane Zander ist er seit 2015 liiert, 2022 läuteten die Hochzeitsglocken. 31 Jahre Altersunterschied sind für Dieter Hallervorden und seine Partnerin „kein Problem".