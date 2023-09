Nach Liebes-Interview schwingt Charlène von Monaco ausgelasssen das Tanzbein

Selten sieht man Charlène von Monaco beschwingt und unbeschwert. Doch nachdem sie sich alles von der Seele geredet hatte, tanzte die Fürstin ungewohnt ausgelassen.

Monaco – Offen und direkt hatte Charlène von Monaco (45) gegenüber News24, einer südafrikanischen Nachrichtenseite, im Interview Rede und Antwort gestanden, wie es nun wirklich um ihre Ehe mit Albert II. (65), dem Fürsten von Monaco stehe. „Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung und ich finde die Gerüchte zermürbend und anstrengend“, hatte Charlène das Gerede um Scheidung oder Trennung richtiggestellt.

Charlène fühlt sich nicht richtig dargestellt und schuf Klarheit im neuesten Interview

Sie könne einfach nicht verstehen, woher die ganzen Vermutungen kämen. In der Öffentlichkeit fühle sich die Fürstin zudem oft nicht korrekt dargestellt. Sie vermute, man wolle die Trennung herbeiredeten. Man muss dazu sagen, dass der Moment des Interviews zu einer für Charlène angespannten Phase stattfand. Der Palast hatte mitgeteilt, dass Albert sie nach Südafrika zur Waterbike-Challenge begleiten werde, stattdessen ging er kurzfristig lieber aufs Münchner Oktoberfest und schlief zudem mit seiner Ex-Geliebten Nicole Coste (50) im gleichen Hotel.

Während Charlène also alleine Geld für „Lifesaving South Africa“, für das Schwimmlern-Programm und den Schutz von Nashörnern und anderen gefährdeten Tieren einsammelte, schaukelte sich die Gerüchteküche wieder in brodelnde Höhen. Schon wieder, muss man leider sagen. Denn es ist nur wenige Monate her, da sah sich der Palast sogar erstmalig genötigt, eine Stellungnahme zu den angeblichen Eheproblemen zu nehmen. Ein öffentliches Dementi sollte schon belastete Geschäftsbeziehungen retten.

Was trieb Albert II. auf dem Oktoberfest? Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen spricht im AZ-Interview von einem „großen Zufall“. Weder auf dem Weg von der Wiesn zum Promenadeplatz, noch im Hotel soll es in München zu einem Treffen gekommen sein, auch wenn beide dort eincheckten. Albert habe einen strammen Terminkalender, lautet ihre Begründung. Laut AZ bewohnte Albert im „Bayerischen Hof“ eine der schönsten Suiten und checkte nach dem Besuch aus, um nach Nizza zu fliegen. Sie vermutet weiter, dass Nicole die Öffentlichkeit um Albert sucht, um ihre Geschäfte voranzutreiben.

Charlène wirkt nach dem Interview wie ausgewechselt

Charlène von Monaco wiegt sich strahlend lachend im Kreis. Der Fürstin geht es gut, gäbe es nur nicht immer diese fiesen Gerüchte, doch für Sekunden kann sie die beim Tanzen vergessen (Fotomontage). © @palaisprincierdemonaco & David Niviere/Imago

Zurück in Südafrika gings für Albert von der Wiesn direkt weiter nach New York und Charlène hielt die Stellung am Hofe Monacos. Ohne Ehemann besuchte die Fürstin am 24. September den Tanzabend „Amicale des aînés monégasques“ (dt.: Freundeskreis der monegassischen Senioren), der auf dem Place d‘Armes stattfand. Wer erwartet, die Landesmutter demütig auftreten zu sehen, wurde rasch eines Besseren belehrt. Charlènes hat sich mit dem Interview offenbar alles von der Seele geredet, was sie belastet. Beschwingt tanzte sie strahlend und lachend am Arm eines Senioren durch den Abend.

Die dabei entstandenen Fotos sagen mehr als tausend Worte. Das dachte sich auch der Fürstenpalast und teilte die wundervollen Schnappschüsse dieses heiteren Moments auf seinem offiziellen Account. Es folgen Taten statt Worte: Jetzt, wo sich Charlène laut Monaco-Matin wieder „topfit, glücklich und gelassen“ fühlt, hat zumindest die Fürstin den Spekulationen über eine Ehekrise offenbar den Kampf angesagt. Verwendete Quellen: Monaco-Matin, news24.com