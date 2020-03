Er war einer der Väter des „Tatort“: Film-Größe gestorben - er gewann sogar den Oscar

Vom ARD-Krimi „Tatort“ bis zur „Blechtrommel“: Hans Prescher war an einigen TV- und Kinoproduktionen beteiligt. Nun ist der Fernsehmacher gestorben.

Frankfurt - Egal, ob TV oder die ganz große Leinwand: Hans Prescher war an zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen beteiligt. Zu seinen bekanntesten Werken dürfte wohl der „Tatort“ zählen, der für viele Deutsche zu einem festen Bestandteil ihres Sonntagabends geworden ist. Nun ist derMitbegründer der ARD-Krimireihe tot.

„Tatort“-Mitbegründer Hans Prescher verstorben

Hans Prescher starb bereits am vergangenen Sonntag im Alter von 89 Jahren in München, wie der Hessische Rundfunk (HR) am Mittwoch mitteilte. Prescher hatte 38 Jahre für den HR gearbeitet und lange Zeit die Abteilung Fernsehspiel und Spielfilm geleitet. 1994 wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Gedenken an Hans Prescher: „Die Kreativlandschaft entscheidend geprägt“

Als Fernsehspielchef sei es Prescher in besonderer Weise gelungen, Populäres und Anspruch miteinander zu verbinden, sagte HR-Intendant Manfred Krupp. „Er hat die Kreativlandschaft in Deutschland entscheidend mitgeprägt.“

„Tatort“ oder „Die Blechtrommel“: Für seine Werke wurde Prescher sogar mit dem Oscar ausgezeichnet

Prescher war um 1970 an der Entwicklung des Krimiklassikers „Tatort“ beteiligt. In Hans Preschers Verantwortlichkeit fielen des Weiteren auch Großprojekte wie die elf-teilige TV-Verfilmung des Thomas-Mann-Romans „Buddenbrooks“ (1979). Daneben betreute er Kinoproduktionen, unter anderem mit den Regisseuren Volker Schlöndorff, Werner Herzog und István Szabó. Die unter HR-Beteiligung realisierten Spielfilme „Die Blechtrommel“ von Schlöndorff und „Mephisto“ von Szabó wurden mit dem Oscar ausgezeichnet.

