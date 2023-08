„Sollte zuerst seine Schulden bezahlen”: Die Geissens teilen gegen den Wendler aus

Von: Elena Rothammer

Robert und Carmen Geiss positionierten sich im März öffentlich gegen Michael Wendler und forderten den Stopp seiner Doku. Jetzt legen die „Die Geissens“-Stars nach und erklären ihre Beweggründe.

Monaco – Als RTL2 im März ankündigte, eine Doku über das Babyglück von Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) drehen zu wollen, sprachen sich Robert (59) und Carmen Geiss (58) dagegen aus und drohten ihrem Heimatsender sogar mit dem Ausstieg. In ihrem neuen Podcast kamen die „Die Geissens“ nun erneut auf diesen Eklat zu sprechen und teilten einmal mehr gegen den in Verruf geratenen Schlagersänger aus.

„Hätte erstmal Reue zeigen müssen“: Die Geissens rechnen mit Michael Wendler ab

Im neuen SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ plaudert das Jetset-Paar mit Hazel Brugger (29) und Thomas Spitzer (34) über ihr Leben. Dabei kommen sie auch auf ihren öffentlichen Zoff mit dem Wendler zu sprechen. Dass er vor einigen Monaten zurück zu RTL2 kehren wollte, ist für die Geissens noch heute unvorstellbar.

Robert Geiss rechnete im Podcast endgültig mit dem Wendler ab: „Wenn man das Recht haben will, eine neue zweite Chance zu bekommen, wovon er geredet hat, dann sollte man erstmal seine Schulden bezahlen. Man sollte sich mit den Leuten auseinandersetzen, die man beleidigt hat, die aufs Geld warten, die versucht haben, mit ihm Werbung zu machen.“ Weiter meinte der Unternehmer: „Da hätte er erstmal Reue zeigen müssen, bevor man rausgeht und sagt: ‚Die Wendlers kriegen ein Baby‘ und schiebt dann eine Frau vor, die schwanger ist und versucht, über diese Emotionen Geld zu verdienen.“

Ein klares Statement sei für die Geissens somit notwendig gewesen. „Es ging um alles. Es ging um Senderpolitik, es ging um das, dass er sich nirgends entschuldigt hat und meint, er kriegt jetzt eine zweite Chance und es ist alles vergessen, hat aber vorher noch alle Leute beleidigt. Hat Corona verleugnet, et cetera“, wetterte Robert. Für das Paar sei das „zu einfach gedacht“ gewesen.

Die Geissens starteten ihre TV-Karriere nicht bei RTL2 Seit 2011 können Fans von Carmen und Rooobert deren Alltag im Luxusleben bei „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 verfolgen. Doch was viele nicht wissen: zuerst waren sie in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen, stiegen jedoch bald wieder aus. Der Unternehmer störte sich zu sehr an dem deutlichen Kontrast zwischen seinem Luxus-Leben und denen, die sich ihre Existenz im Ausland erst noch erkämpfen müssen.

„Bin ein Mensch, der nie vergisst“: Der Wendler schuldet sogar Carmen Geiss‘ Schwager noch Geld

Auch Carmen Geiss, die kürzlich erst mit ihrem veränderten Gesicht verwunderte, machte ihre Meinung deutlich. „Ich bin ein Mensch, der nie vergisst und dieser Mann hat eine brutale Plattform bekommen von RTL. [...] Er hat damals ganz schlecht über den Sender gesprochen, das weiß man ja, das stand ja überall. Dann kam noch hinzu, dass er Werbedeals, reingezogen hat, unter anderem bei meinem Schwager, der kriegt heute noch das Geld von ihm“, verriet die zweifache Mutter.

Carmen und Robert Geiss positionierten sich nach seiner Doku-Ankündigung offen gegen Michael Wendler. Nun legt das Jetset-Paar nach und rechnet mit dem Schlagersänger ab. © IMAGO / Noah Wedel & IMAGO / Smith

Von all dem scheint sich der „Sie liebt den DJ“-Interpret allerdings nicht beirren zu lassen – ganz im Gegenteil. Michael Wendler soll an seinem Comeback feilen und hat sogar ein neues Album in der Mache. Verwendete Quellen: SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, Folge 1