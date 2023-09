Kurt Krömer feiert ein besonderes Jubiläum

Von: Jana Stäbener

Auf Instagram teilt der Komiker ein Sepia-Bild von sich vor einem Getränkeladen. Wahre Fans wissen sofort, warum sie ihm gratulieren können.

Nicht nur über Kurt Krömers Urlaub können wir uns freuen. Der Komiker, Schauspieler und Podcast-Host hat etwas zu feiern, nämlich einen ganz besonderen Tag: Er ist seit 13 Jahren trocken, trinkt also keinen Alkohol mehr. Weil Krömer mit seinem Alkoholmissbrauch genauso offen umgeht, wie diese zehn Promis, steht er öffentlich zu diesem Jubiläum.

„Mein Name ist Kurt Krömer und ich bin heute exakt 13 Jahre trockener Alkoholiker“, schreibt der 48-Jährige am Montag, 18. September 2023, auf Instagram. Dazu teilt der Berliner ein Sepia-Bild von sich vor einem Getränkeladen. In seinem Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“, erzählt Kurt Krömer von seiner Therapie und wie er jahrelang heimlich mit der Sucht lebte.

Künstlername Kurt Krömer Bürgerlicher Name Alexander Bojcan Geburtsdatum 20. November 1974 Geburts-/ Wohnort Berlin Beruf Komiker, Schauspieler und Autor Größe 1,94 Meter Bücher Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will: Zu Besuch in Afghanistan (2013), Du darfst nicht alles glauben, was du denkst (2022) Podcast Feelings (Spotify) TV-Formate (Auswahl) Die Kurt Krömer Show, Chez Krömer, LOL: Last One Laughing

Kurt Krömer über seine Alkoholsucht, Depressionen und Impotenz

In Krömers Buch über Depressionen, das den ersten Platz in den Buch-Charts belegte, ist seine vergangene Alkoholsucht regelmäßig Thema. Samt aller Begleiterscheinungen, die mit ihr einhergingen. In einem Kapitel seiner Biografie spricht Krömer davon, wie es sich anfühlte, impotent zu sein.



Das andauernde Grübeln über seine Probleme habe ihn blockiert, so Krömer in seinem Buch. „Stressbedingte Impotenz“, habe sich das genannt. Der Arzt gab Krömer damals den Rat, in Therapie zu gehen. Im Nachhinein wohl die beste Entscheidung, die Krömer treffen konnte: Mit dem Wissen über die Probleme und den verordneten Übungen legte sich die Impotenz. Erst Jahre später sei ihm dann die Alkoholsucht und Depression diagnostiziert worden – heute verstehe er, wie das alles zusammenhänge.



Auch in seinem Podcast „Feelings“, thematisiert Kurt Krömer Tabu-Themen. Oft geht es um toxische Männlichkeit und Geschlechterrollen. Mit der ehemaligen ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut spricht er über das Tränen verdrücken – als Mann. „Ich stehe da öffentlich zu, dass ich weine, wenn was traurig ist“, sagt Krömer in der 33. Podcastfolge und gibt zu, bei seiner Lieblingsserie „This is us“ öfter mal heulend vor dem Fernseher zu sitzen.

Im Podcast verrät Kurt Krömer (rechts), dass er bei seiner Lieblingsserie „so oft hintereinander“ weine, dass es schon nicht mehr normal sei. Doch er stehe dazu. (links Symbolbild) © Zoonar/IMAGO,Fotostand/IMAGO