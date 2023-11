Thomas Gottschalk überzeugt: Giovanni Zarrella stiehlt ihm die Show

Von: Elena Rothammer

Giovanni Zarrella schwimmt auf der Erfolgswelle. Das ist wohl auch Thomas Gottschalk nicht entgangen. Der „Wetten, dass..?“-Moderator sieht in dem Schlagerstar ernstzunehmende Konkurrenz.

Malibu – In wenigen Wochen feiert Thomas Gottschalk (73) seinen „Wetten, dass..?“-Abschied. Damit geht ein Stück TV-Kult zu Ende. Doch die jüngere Generation steht schon längst nicht mehr in den Startlöchern, sondern ist ebenfalls an der Spitze angekommen. Vor allem Schlagerstar Giovanni Zarrella (45) könnte ihm das Rampenlicht stehlen, glaubt Thomas Gottschalk.

Jünger und mit Gitarre: Thomas Gottschalk glaubt, Giovanni Zarrella stiehlt ihm die Show

Während Thomas Gottschalk über Dieter Bohlen (69) ein vernichtendes Urteil fällt, verrät er auch, wen er im Showgeschäft als ernstzunehmende Konkurrenz sieht. Eigentlich hatte er im Interview mit Zeit von einer Negativ-Erfahrung mit Moderator Hans-Joachim Kulenkampff (†77, 1998) berichten wollen: „Wir trafen uns in Basel. Ich habe gedacht, der wird glücklich sein, mich kennenzulernen, denn ich war wirklich ein ergebener Fan. Aber er hat sich gar nicht gefreut, sondern mich immer nur ‚Maxe‘ genannt.“

Daraufhin kam der Entertainer auf Schlagerstar Giovanni Zarrella zu sprechen. „Er hatte wahrscheinlich das gleiche Gefühl wie ich, wenn ich heute Giovanni Zarrella treffe. Der mag und schätzt mich auch sehr. Aber ich habe das Gefühl, der stiehlt mir jetzt die Schau, weil er jünger ist, auch noch singt, ’ne Gitarre hat und einen Bruder, der die Pizza reinträgt“, merkte Gottschalk an.

Thomas Gottschalks Erbe: Wird Giovanni Zarrella neuer „Wetten, dass..?“-Moderator?

Im September zeigten sich Giovanni Zarrella und Thomas Gottschalk sogar beim gemeinsamen Dinner. Jan Böhmermann (42) nahm das zum Anlass für Spekulationen. „Ich finde, das ist ehrlich gesagt natürlich klar. Der legitime Erbe von Thomas Gottschalk ist Giovanni Zarrella“, meinte der Satiriker in seinem Podcast „Fest & Flauschig“. Die letzte Chance für Giovanni Zarrella wäre demnach, die Nachfolge bei „Wetten, dass..?“ anzutreten.

Neben seiner „Giovanni Zarrella Show“ ist der einstige Bro‘Sis-Star derzeit auch bei „The Voice of Germany“ als Coach zu sehen. Dort brachte ein unerwarteter Anmachspruch von Bill Kaulitz Giovanni Zarrella plötzlich in Verlegenheit. Verwendete Quellen: zeit.de, Fest & Flauschig