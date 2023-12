„Hätte er sich sparen können“: Frank Plasberg kritisiert Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied

Von: Jonas Erbas

Drucken Teilen

Am Ende von Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied standen die berühmten letzten Worte. Doch die kamen bei einem prominenten Kollegen gar nicht gut an.

Köln – Es war der größte TV-Abschied des Jahres: Am 25. November moderierte Thomas Gottschalk (73) seine letzte „Wetten, dass..?“-Sendung überhaupt. Diesmal gäbe es kein Zurück, wie der legendäre Showmaster am Ende des Abends hatte durchscheinen lassen.

So begründete Thomas Gottschalk sein „Wetten, dass..?“-Aus

Denn Thomas Gottschalks Abschiedsworte bei „Wetten, dass..?“ waren überdeutlich ausgefallen. In seiner Schlussrede hatte der 73-Jährige die Gründe für sein Show-Aus aufgeführt – und keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Art und Weise, wie er sich artikuliere, für nicht mehr zeitgemäß halte: „Im Fernsehen habe ich immer das gesagt, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen – und das ist auch keine tolle Entwicklung.“

Die schönsten Momente von Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“-Show in Bildern Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen tz-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

Er sage „lieber gar nichts“, bevor er für einen „Shitstorm“ sorge, so Thomas Gottschalk bei seinem „Wetten, dass..?“-Abschied, den mehr als 12 Millionen TV-Zuschauer mitverfolgt hatten. Einer davon war Fernsehmoderator Frank Plasberg (66), der von 2001 bis 2022 den Polit-Talk „hart aber fair“ im Ersten präsentiert hatte. Gottschalks letzte Sendung sei „großartig“ gewesen, schwärmt der in Köln lebende Journalist im Interview mit dwdl.de.

Frank Plasberg kritisiert Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschiedsworte

Auf das Lob folgt allerdings Kritik: „Gottschalks Abschiedsworte waren allerdings der schwächste Teil der Show“, schlägt Frank Plasberg auch härtere Töne an – und erklärt: „Die hätte er sich sparen können. Wir leben in einer freien Gesellschaft, in der es freie Rede gibt. Wer sich von irgendwelchen Idioten den Mund verbieten lässt und Angst vor Shitstorms hat, der soll sich wetterfeste Kleidung kaufen.“

Thomas Gottschalks Abschiedsworte bei „Wetten, dass..?“ kamen nicht bei jedem gut an: TV-Legende Frank Plasberg erachtete die Schlussrede als „schwächsten Teil der Show“. © Arnulf Hettrich/Revierfoto/Imago

Tatsächlich sorgte Thomas Gottschalks denkwürdiger Abschied für gemischte Gefühle – auf überschwängliches Lob folgte auch viel Kritik, teils von prominenter Seite. Die Zukunft der Show scheint offen – obwohl die Kaulitz-Brüder nun behaupten, sie würden „Wetten, dass..?“ übernehmen. Auch das ZDF äußerte sich dazu. Verwendete Quellen: dwdl.de, „Wetten, dass..?“ (ZDF/ZDFmediathek; Ausgabe vom 25. November 2023)