Thomas Seitel packt zu Helene Fischer aus - und erhebt schwere Maulwurf-Vorwürfe

Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel packt in einem Interview aus: Ein Maulwurf soll das Beziehungs-Aus seiner Freundin und Florian Silbereisen öffentlich gemacht haben.

Ende 2018 platzte die Bombe: Helene Fischer wandte sich an die Öffentlichkeit und machte die Trennung von ihrem Freund Florian Silbereisen öffentlich. Gleichzeitig offenbarte sie, dass es „einen neuen Mann“ in ihren Leben gibt - Thomas Seitel.

Während Helene und Florian als das Traumpaar des Schlagers bekannt waren und sich über Jahre an die wachsende Bekanntheit gewöhnen konnten, wurde Seitel quasi über Nacht berühmt. Alle fragten sich, wer „Helenes Neuer“, wie er vielfach in den Medien tituliert wurde, eigentlich ist.

Helene Fischers Freund Thomas Seitel: Abrechnung mit den Medien

In einem großen Interview mit dem Zeit Magazin räumt Thomas Seitel nun mit allen Falschinformationen auf und verrät, dass es einen „Maulwurf“ gab, der die Trennung des Schlager-Traumpaares Fischer und Silbereisen an die Medien durchsteckte. Mit ebenjenen Medien rechnet Seitel ab.

Zunächst stellt sich aber die Frage, warum Seitel genau jetzt ein Interview gibt. „Ich habe lange mit mir gerungen“, gesteht er, „aber die Berichterstattung über uns, über mich, ist mittlerweile so massiv und belastend, dass ich mich dazu entschlossen habe, darüber zu sprechen und nicht alles auf mir sitzen zu lassen.“ Bereits dieser erste Satz klingt nach Abrechnung - und die folgt!

Medienexplosion seit Helene-Fischer-Beziehung: Seitel berichtigt Unwahrheiten

So seien beispielsweise Berichte, nach denen er beinahe Stripper geworden wäre, unwahr. „Das Einzige, was stimmt, ist die Tatsache, dass ich als Luftakrobat für eine Show angefragt wurde, die ich dann abgesagt habe, als mir bewusst wurde, dass ich dort auch strippen soll“, wehrt sich der Akrobat gegen dieses Gerücht.

„Lange wollte ich gar nichts zu alldem sagen, aber solche Berichte ärgern mich“, sagt der 34-Jährige und kündigt außerdem an, dass das Interview eine einmalige Angelegenheit bleiben wird. „Ich werde mich jetzt ein Mal zu diesen Vorwürfen äußern und danach nicht mehr.“

+ Helene Fischer und Thomas Seitel. © picture alliance/dpa / Rolf Vennenbernd

Thomas Seitel und Helene Fischer: „Von den Medien überrollt“

Er erzählt auch, wie es war, als er sich in Helene verliebt hatte: „Wir sind von den Medien überrollt worden.“ Das sei so gewesen, weil Helene und er mitbekommen hatten, „dass Leute mit Informationen an die Öffentlichkeit gehen wollten“.

Anschließend wird Seitel konkreter und erklärt, was er damit genau meint. „Es gab hier einen Maulwurf, der mit der Trennungs-Information zu den Boulevardmedien gegangen ist und uns quasi an die Medien verkauft hat“, klagt er. Bis heute wisse er aber nicht, wer der Maulwurf war.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Zeitpunkt war alles andere als geplant

Seitel erzählt weiter, dass es „alles andere als geplant war, die Trennung von Florian und Helene zu diesem Zeitpunkt in den Medien zu veröffentlichen.“ Auch inszeniert, wie es Fischer und Silbereisen immer wieder vorgeworfen wird, sei bei der Trennung nichts gewesen. „Wir wussten jedenfalls: Jetzt muss man handeln. Helene und Florian vor allem.“ Florians Bruder verriet kürzlich den wahren Grund für die Trennung des Schlager-Traumpaares. Für Silbereisen selbst war es wohl „keine einfache Zeit“.

Auch ein „Mysterium“, wie er es ironisch nennt, erklärt Seitel: Das gute Verhältnis von Helene und Florian nach der Trennung. „Die beiden haben sich vielleicht als Paar irgendwann verloren, aber sie wollen sich gegenseitig weiterhin als Menschen im Leben behalten und miteinander befreundet sein“, so der 34-Jährige. Er habe selbst erlebt, wie schön es sein könne, wenn das gelinge.

Kürzlich sorgte auch Seitels Papa Günter, der die Beziehung seines Sohnes mit Helene Fischer einst bestätigte, für Aufsehen. Er verriet, dass Thomas Seitel seine beruflichen Belange erstmal zurückstellen wird.

