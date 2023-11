Protest bei Solo-Konzert in Leipzig: Aktivisten wollen Auftritt von Till Lindemann boykottieren

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Trotz der Negativ-Schlagzeilen der letzten Monate ist das erste Konzert von Till Lindemanns Solo-Tour komplett ausverkauft. Doch nicht nur Fans haben sich angemeldet.

Leipzig – Obwohl Fans von Till Lindemann (60) noch vor Kurzem um seine musikalische Zukunft gebangt haben, geht sowohl Rammstein als auch Lindemann als Solo-Künstler auf Tour. Die Ermittlungen gegen den Sänger sind inzwischen eingestellt und die Tickets heißt begehrt. Während Rammstein erst 2024 durch Europa tourt, gibt Till Lindemann schon am 8. November sein erstes Konzert. Doch nicht nur Fans werden am Mittwoch vor Ort sein.

Protest bei Solo-Konzert in Leipzig: Aktivisten wollen Auftritt von Till Lindemann boykottieren

Am 3. November veröffentlichte „Rammstein“-Frontmann Till Lindemann sein Solo-Album „Zunge“. Live können Fans die neuen Songs schon ab morgen hören. Am 8. November startet er seine Solo-Tour durch Europa in seiner Geburtsstadt Leipzig. Mit 12.000 verkauften Tickets ist das Konzert ausverkauft. Doch es haben sich nicht nur Fans angekündigt.

Till Lindemanns optische Transformation in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Denn obwohl die Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt wurden, gibt es immer noch Proteste gegen ihn und seine Band. Die feministische Gruppe „FemStreik“ fordert beispielsweise, dass der Veranstalter in Leipzig das Konzert des „Rammstein“-Frontmannes absagt. Das wurde allerdings ignoriert und so plant die Organisation nun eine Gegenkundgebung unter dem Motto „Keine Bühne für Till Lindemann“, wie sie auf Instagram schreibt.

Solo-Tour von Till Lindemann: Die Termine im Überblick 08.11.2023 - Leipzig, Quarterback Immobilien Arena 10.11.2023 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle 12.11.2023 - Münster, MCC Halle Münsterland 14.11.2023 - Bamberg, Brose Arena 15.11.2023 - Lingen, EmslandArena 17.11.2023 - Frankfurt, Jahrhunderthalle 18.11.2023 - Kassel, Eissporthalle 20.11.2023 - Trier, Arena 08.12.2023 - Hamburg, Sporthalle 16.12.2023 - Stuttgart, Porsche Arena 18.12.2023 - München, Zenith

Till Lindemann gibt erstes Solo-Konzert nach Vorwürfen: Fans und Gegner treffen aufeinander

Der Protest startet um 18 Uhr vor der Quarterback-Arena, informiert „FemStreik“ weiter. Genau um diese Uhrzeit beginnt auch der Einlass für das Till-Lindemann-Konzert (Beginn ist um 20:00 Uhr). Die Protestteilnehmer und die Fans des Musikers werden also auf jeden Fall aufeinander treffen. Konfliktpotenzial ist also durchaus vorhanden, denn schon im Sommer kam es vor verschiedenen Rammstein-Shows zu Konfrontationen zwischen Anhängern und Demonstranten.

Trotz der Negativ-Schlagzeilen der letzten Monate ist das erste Konzert von Till Lindemanns Solo-Tour komplett ausverkauft. Doch nicht nur Fans haben sich angemeldet. (Fotomontage) © dpa/Christoph Soeder & IMAGO/Beautiful Sports

Apropos Till Lindemann: In Frankfurt gibt es auch Fan-Ärger wegen des Rammstein-Konzerts. Denn zeitgleich findet ein K-Pop-Festival statt. Jetzt meldete sich der Stadion-Betreiber zu Wort. Verwendete Quellen: Instagram/feministischer_streik_leipzig, bild.de