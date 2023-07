Till Lindemann postet wieder auf Instagram

Von: Pia Seitler

Nach den schweren Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger gab es keine neuen Beiträge auf seinem Profil. Doch jetzt scheint die Pause vorbei zu sein.

Achtung, die folgenden Absätze enthalten Schilderungen zu mutmaßlicher sexueller Gewalt.



Till Lindemann hat sich mit einem Beitrag und einer Story auf Instagram zurückgemeldet. Nach den schweren Vorwürfen gegen den Rammstein-Frontsänger postete er zunächst nichts mehr auf seinen Instagram-Account. Mehrere Frauen hatten Situationen geschildert, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Die Staatsanwaltschaft Berlin leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann ein.



In seinem Beitrag auf Instagram vom 5. Juli bewirbt Lindemann mit Ausschnitten aus einem Musikvideo seine neue Single „Child of Sin“ mit der niederländischen Sängerin Kovacs (siehe unten). Auch in seiner Story auf Instagram teilt Lindemann Werbung für den Song. Auf diese Story kann man als Nutzer reagieren. Die Kommentarfunktion unter seinen Beiträgen ist blockiert.

Lindemann lässt seine Interessen anwaltlich vertreten

Mehrere Frauen hatten – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Zudem spielt mutmaßlicher Drogeneinfluss eine Rolle, den auch die YouTuberin Kayla Shyx in ihrem Rammstein-Video thematisiert.



Lindemann lässt seine Interessen anwaltlich vertreten. Die Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz hatten Anfang Juni eine Stellungnahme dazu verschickt. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, heißt es darin. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Rammstein-Frontmann Till Lindemann meldete sich auf Instagram nun mit einem Video zurück. Die Kommentarfunktion darunter ist deaktiviert. (Archivbild) © agefotostock/IMAGO

Nach den Berichten über die Vorwürfe hatte die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen den Rammstein-Frontmann eingeleitet. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Medienberichte können dafür der Auslöser sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.

(Mit Material der dpa)