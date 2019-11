Einbruch bei TV-Koch Tim Mälzer: Die Täter nehmen riesige Menge Bargeld mit

Dem sonst zum Scherzen aufgelegten Tim Mälzer verging am Dienstagmorgen das Lachen. Seine „Bullerei“ wurde von drei Einbrechern überfallen und ausgenommen.

Die „Bullerei“ ist Tim Mälzers Hauptlokal in Hamburg

Am Dienstag, den 19. November überfielen drei Täter das Lokal

Die Täter konnten rund 30.000 Euro aus dem Lokal-Tresor erbeuten

Hamburg - Was für ein Verlust für Starkoch Tim Mälzer (48). Am Dienstag (19. November 2019) wurde der Koch Opfer eines grauenvollen Diebstahls. Mit seinem Restaurant „Bullerei“ auf der Sternschanze, Hamburgs-Szeneviertel, hat der Koch sich einen großen Namen gemacht.

Tim Mälzer: Opfer eines Diebstahls

Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr verschafften sich drei Einbrecher mit einem Brecheisen Zugang zum Lokal „Bullerei“ von Tim Mälzer. Wie von einem Magneten angezogen gelangen die drei Einbrecher über den Seiteneingang ins Obergeschoss des Lokals in der Lagerstraße in Hamburg. Dort fanden sie im Büro das Ziel ihrer Mühe - der Tresor des Lokals, in dem der TV-Koch Tim Mälzer offenbar die Einnahmen vom vergangenen Wochenende der „Bullerei“ aufbewahrte.

Vom Adrenalin gepusht, gelang es den Einbrechern, den 300-Kilo-Tresor bis zur Treppe zu schleifen. Von dort aus landete er mit einem lauten Knall im Erdgeschoss des Lokals und wurde in den selben Wagen geladen, mit dem die drei Einbrecher später mit ihrem Diebesgut entkamen.

Rund 30.000 Euro soll der TV-Koch Tim Mälzer im Tresor der „Bullerei“ gelagert haben, wie bild.de berichtet. Nun zählt dieser Betrag zum erbeuteten Diebesgut der drei Einbrecher.

Lesen Sie auch: Ärger gab es auch in der letzten „Grill den Henssler“-Folge, als Koch Christian Rach Reiner Calmund angriff.

„Bullerei“ von TV-Koch: Polizei nimmt nach Diebstahl Ermittlungen auf

Dem aktuellen Ermittlungsstand der Hamburger Polizei zur Folge, sind die Täter bislang unbekannt. Allerdings wertet die Kripo bereits die Videos der Überwachungskamera der „Bullerei„ von Starkoch Tim Mälzer aus und erhoffe sich so den ersten Durchbruch in ihren Ermittlungen rund um den Einbruch in die „Bullerei“ auf der Sternschanze in Hamburg. Laut Polizeisprecher Rene Schönhardt ermittelt das Landeskriminalamt nun in drei Fällen wegen besonders schweren Diebstahls.

Im Gegensatz zu Tim Mälzer hatte Dieter Bohlen mehr Glück, als ein Einbruch beim Poptitan daneben ging.

Rubriklistenbild: © dpa / Sina Schuldt