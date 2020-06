Tim Mälzer (Kitchen Impossible): Alle Infos zum TV-Koch auf Vox

Tim Mälzer ist das Gesicht der Vox-Show „Kitchen Impossible“. Dort unterhält der Koch die TV-Zuschauer regelmäßig mit seinen Ausrastern.

+ Tim Mälzer ist das Gesicht der Vox-Show „Kitchen Impossible“ © Georg Wendt/picture alliance/dpa

Update vom 29. Mai: Wegen des Coronavirus mussten der Koch Tim Mälzer und Vox „Kitchen Impossible“ neu überdenken. Nun traf der Sender eine Entscheidung und Fernseh-Fans müssen sich auf eine große Veränderung gefasst machen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Ursprungsmeldung: Hamburg - Kaum ein Koch ist in der deutschen Fernsehlandschaft so bekannt wie Tim Mälzer*. Mit seiner frechen Art kocht sich der Restaurant-Besitzer aus Hamburg in die Herzen der Vox*-Zuschauer, jedoch überschreitet Tim Mälzer auch oft die Grenzen und musste dafür auch schon ordentlich Kritik einstecken. Denn bei seiner Sendung „Kitchen Impossible“* können schon einmal die Fetzen zwischen ihm und anderen Köchen, wie Steffen Henssler*, fliegen.

Verbale Ausraster gehören bei der beliebten TV-Sendung „Kitchen Impossible“ schon fast zur Tagesordnung. Doch für die Zuschauer ist klar: Der Koch aus Hamburg* hat nicht nur sein Herz auf der Zunge, sondern auch am richtigen Fleck.

Quelle: nordbuzz.de

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.