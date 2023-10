Missbrauchsvorwürfe gegen Maximilian Schell: Jetzt sprechen seine Tochter und seine Witwe

Von: Lisa Klugmayer

Nachdem die Nichte von Schauspieler Maximilian Schell Missbrauchsvorwürfe gegen ihn öffentlich gemacht hat, melden sich jetzt auch seine Tochter und seine Witwe zu Wort.

München – Maximilian Schell (†84) war einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Schauspieler. Gewann zahlreiche Preise für sein Schaffen – unter anderem auch einen Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „Urteil von Nürnberg“. Doch nun erheben mehrere Frauen aus seinem direkten Umfeld schwere Vorwürfe gegen Schell. Angefangen hat seine Nichte, doch nun brechen auch seine Tochter und seine Witwe ihr Schweigen.

Nach Nichte: Jetzt wirft auch Maximilian Schells Tochter ihm sexuellen Missbrauch vor

„Ich wurde als Vierzehnjährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert – ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen“, schreibt Marie Theres Relin (57) in ihrem Buch „Szenen keiner Ehe“. Relin ist die Nichte von Maximilian Schell und selbst Schauspielerin. Seinen Namen nennt sie zwar nicht, dennoch lässt sie keine Zweifel daran, dass sie von Schell spricht. Jetzt äußert sich seine Tochter Nastassja (34) zu den Anschuldigungen und verrät BILD.de: „Auch ich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht!“.

Nach der Trennung ihrer Eltern habe sie immer bei ihrem Vater geschlafen. Damals war Nastassja drei Jahre alt. „Wir hatten nur ein Einzelbett im Gästezimmer, meine Mutter schlief im großen Ehebett im Schlafzimmer“, erinnert sie sich. Ein paar Jahre danach habe Maximilian Schell der damals Neunjährigen erzählt, „dass es früher üblich war, dass die Väter ihre Töchter entjungfert haben.“

„Kinder in einem Alter, in dem ich damals war, die können das nicht einschätzen, was richtig oder falsch ist. Ich wurde rangeleitet als kleine Tochter, wie ich mich im Bett mit meinem Vater zu verhalten habe“, so Nastassja Schell weiter. „Streicheleinheiten und im intimen Bereich berührt werden, ist sexueller Missbrauch. Und das hat er gemacht. Nur, weil es nicht zur Penetration kam, heißt das nicht, dass dies weniger Missbrauch ist.“

Wer war Maximilian Schell? Maximilian Schell war ein Schauspieler, Regisseur und Produzent. Der gebürtige Wiener startete seine Schauspiel-Karriere am Theater. 1952 trat er am Theater Basel auf, wechselte dann zu an die Münchner Kammerspiele. 1955 drehte er dann seinen ersten „Film Kinder, Mütter und ein General“. Zwei Jahre später stand er erstmal neben Marlon Brando in Hollywood vor der Kamera. Zum internationalen Filmstar wurde er mit seiner Rolle als NS-Jurist in „Urteil von Nürnberg“. Denn dafür erhielt 1962 als bester Hauptdarsteller einen Oscar. Weitere Oscar-Nominierungen erhielt er als bester Darsteller und Nebendarsteller sowie für den besten ausländischen und den besten Dokumentarfilm. Am 1. Februar 2014 wurde Maximilian Schell wegen Rückenschmerzen ins Landeskrankenhaus Innsbruck operiert und starb dort an den Folgen. Er ist aus der Narkose nicht mehr aufgewacht.

„Haben mich mundtot gemacht“: Maximilian Schells Familie soll von den Missbrauchsvorwürfen gewusst haben

Und für diesen Missbrauch hätte er damals schon verurteilt werden sollen, so Nastassja: „Für mich hätte er vor Gericht gehört und Strafe büßen müssen“. Schon 2007 sprach die damals 18-Jährige mit ihrer Familie darüber, doch keiner hätte etwas von den Anschuldigungen wissen wollen. „Alle aus unserem Umfeld wussten davon. Nur haben mich alle mundtot gemacht“, verrät sie.

Doch was sagt sie zu den Schilderungen von Marie Theres Relin? Überrascht war Nastassja nicht: „Ich wusste davon. Und ich glaube ihr, dass es passiert ist. Da habe ich keine Zweifel“. Von Maximilian Schells sexuellen Vorlieben hätte die ganze Familie gewusst, erzählt sie weiter: „Im inneren Kreis der Familie wussten alle, dass mein Vater auf jüngere Frauen steht. Ich meine damit nicht 18-Jährige, sondern ganz junge. Man muss überlegen, was das für ein Typ Mann ist, der auf solche junge Mädchen steht“. So habe er auch eine Beziehung mit einer ihrer Kindermädchen gehabt. Sie war 14 als sie im Hause Schell anfing.

Trotzdem ist Schell für seine Tochter kein Monster. „Er wird für mich immer am nächsten sein von meiner Familie. Weil er der Einzige war, der lieb zu mir war, während der Rest der Familie grottenschlecht zu mir war. Mein Vater war für mich Engel und Teufel!“

„Geschockt und erschüttert“: Das sagt Maximilian Schells Witwe zu den Anschuldigungen

Schwere Vorwürfe, die seine Nichte und seine Tochter gegen Maximilian Schell erheben. Aber was sagt seine Witwe dazu? Iva Mihanovic (45) und Schell lernten sich 2008 kennen und heirateten im August 2013. Die Opernsängerin will von dem allen nichts gewusst haben, wie sie BILD.de erzählt: „Marie Theres Relin hat darüber nie mit mir gesprochen“.

„Ich habe Maximilian nur die letzten sieben Jahre seines Lebens gekannt und habe ihn geliebt. Ich habe in dieser Zeit keinerlei solcher Dinge gehört, erlebt, beobachtet oder dass es mir zugetragen worden wäre“ verrät Iva Schell weiter. Sie sei nun „geschockt und erschüttert“, nehme die beiden Frauen aber sehr ernst, „da solche Vorwürfe grundsätzlich immer ernst genommen werden müssen“. Die 45-Jährige denke jetzt über vieles nach und hinterfrage einiges. „Ich versuche die Objektivität zu behalten und für mich einen Weg zu finden, mit den Anschuldigungen umzugehen“, sagt die Opernsängerin abschließend. Verwendete Quellen: bild.de