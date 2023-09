Horror-Unfall auf Autobahn: Realitystar entkommt nur knapp dem Tod

Das war knapp: Realitystar Christina Dimitriou ist auf der Autobahn unterwegs, als sich ihr Auto plötzlich überschlägt. Nun spricht sie offen über den Horror-Crash.

Griechenland – Anders, als mit einer gehörigen Portion Glück, ist das, was Christina Dimitriou (31) jüngst erlebte, nicht zu erklären. Im Griechenland-Urlaub war der Realitystar in einen schweren Autounfall verwickelt. Der hätte durchaus tödlich enden können.

Schwerer Unfall: Christina Dimitriou kommt von der Straße ab

Am Dienstagmorgen (12. September) war Christina Dimitriou in einem Mietwagen auf der Nationalstraße Ioannina-Artas unterwegs gewesen, als sich plötzlich eine Tragödie ereignete: Gegen 6:30 Uhr kam das Auto von der Fahrbahn ab, geriet anschließend ins Schleudern und prallte dann – mehr als unglücklich – in eine Säule am Straßenrand, wie bild.de berichtet.

Die Folge: Das Auto überschlug sich, landete auf dem Autodach – ein Totalschaden! Schlimmeres konnte abgewendet werden, wie Christina Dimitriou dem Boulevardportal schildert: „Ich dachte, ich sterbe, so was habe ich noch nicht erlebt. Wir waren etwas trinken, dann auf dem Weg nach Hause. Ich bin halb am Schlafen gewesen. Meine Freundin ist gefahren.“

Dem Tod nur knapp entkommen: Christina Dimitriou schildert Horror-Unfall

Erst, als es zu spät zum Reagieren war, wurde die „Temptation Island“-Teilnehmerin von 2019 wach: „Das war auf der Autobahn. Es war ein Auto vor uns, das hat uns geschnitten. Meine Freundin wollte ausweichen. Dann ist es passiert. Wenn der Gurt nicht gewesen wäre, dann wäre ich tot.“ Sie habe „viele Schutzengel“ gehabt, so die 31-Jährige. An der Unfallstelle waren die Beamten da bereits vom Schlimmsten ausgegangen: „Die Polizisten, die kamen, sagten uns noch, sie dachten, wir sind tot.“

Das war knapp: Christina Dimitriou erlebte im Griechenland-Urlaub einen regelrechten Horror-Trip © RTL/RTL+ & Screenshot/Instagram/Christina Dimitriou

Inzwischen ist die TV-Berühmtheit wieder in Deutschland angekommen. Dort erholt sie sich von dem Schock, der ihr wohl noch ein ganzes Weilchen in den Knochen sitzen wird.