„Totale Panik“: Vor diesem Tag fürchtet sich Kronprinzessin Mette-Marit

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Wenn es nach Kronprinzessin Mette-Marit (links) geht, dürfen sich ihre Kinder Ingrid Alexandra und Sverre Magnus (rechts) mit dem Ausziehen ruhig Zeit lassen. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Britta Pedersen/NTB|Håkon Mosvold Larsen

Bei Norwegens Kronprinzessin schrillen die Alarmglocken. Sitzen Mette-Marit und Kronprinz Haakon schon bald allein zu Hause?

Asker – Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon sind in diesem Jahr beide 50 Jahre alt geworden. In diesem Rahmen drehte das royale Paar für den TV-Sender TV 2 die dreiteilige Dokumentation „Kronprinsparet – vårt Norge“ (dt.: „Das Kronprinzenpaar – unser Norwegen“), in der sich Mette-Marit und Haakon als bodenständige Thronfolger präsentieren. Ungewohnt offen werden auch private Themen angeschnitten.

Bei 24royal.de erfahren Sie, vor welchem Ereignis Kronprinzessin Mette-Marit totale Panik hat.

Zunächst steht für die norwegischen Royals aber erst mal eine große Feier an. Am 3. Dezember wird Prinz Sverre Magnus 18 Jahre alt. Zu diesem Anlass haben König Harald V. (86) und Königin Sonja (86) bereits zwei Tage zuvor zu einem offiziellen Mittagessen ins königliche Schloss eingeladen. Sverre Magnus‘ ältere Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra feiert am 21. Januar dann ihren 20. Geburtstag.