Abschied nach 50 Jahren: Schlagerstar Tony Christie spielt 2024 seine letzte Tour

Tony Christie kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Nächstes Jahr will sich der Musiker jedoch endgültig in den Ruhestand begeben.

Hamburg – Auch nach mehr als einem halben Jahrhundert auf der Bühne gehört Tony Christie (80) noch immer zu den ganz Großen der Musikbranche. Mit Hits wie „I Did What I Did for Maria“ und „Is this the Way to Amarillo“ feierte der Sänger einst internationale Erfolge – und bei den einschlägigen Schlager-Veranstaltungen ist Christie auch weiterhin ein gern gesehener Gast. Jetzt ließ der gebürtige Engländer jedoch mitteilen, dass er sich demnächst endlich in den wohlverdienten Ruhestand begeben wolle.

Tony Christie hat für 2024 seine letzten Konzerttermine angekündigt

Seinen Abschied von der Bühne feiert Tony Christie jedoch standesgemäß mit einer ausgedehnten Tournee. „The Farewell Goodbye Tour“ heißt die Konzertreihe, mit der der Musiker sich 2024 von seiner treuen Fangemeinde verabschieden wird. Organisiert wird die Tournee von den Hamburger Veranstaltern der „MEWES Entertainment Group“, die bereits jetzt in einer Pressemitteilung ankündigen, auf welche Highlights sich die Fans ein letztes Mal freuen dürfen.

„Tony Christie ist eine wahre Legende. Seine Abschiedstournee ist mehr als nur ein Dankeschön an seine Fans. Es ist eine Wertschätzung für all die Jahre, die er der Musik gewidmet hat. Wir sind stolz darauf, Teil dieses besonderen Momentes zu sein.” Die Deutschland-Premiere der „The Farewell Goodbye Tour“ findet am 14. Mai im Konzertsaal des Kulturpalastes in Dresden statt. Weitere Auftritte sind unter anderem in Erfurt, Magdeburg und Stuttgart geplant.

Tony Christie ist nicht nur deutschen Schlagerfans ein Begriff

Seinen Durchbruch feierte Tony Christie bereits 1971 mit dem Lied „Las Vegas“. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte der leidenschaftliche Sänger über vierzig Alben und nahm mehr als tausend Songs im Studio auf. In seiner Heimat Großbritannien erreichte Christie spätestens mit seinem Auftritt beim namhaften Glastonbury-Festival im Jahr 2009 endgültig Legendenstatus. Hierzulande avancierte er vor allen Dingen durch seine Alben „Welcome to My Music“ (1991) und „Welcome to My Music 2“ (1992), die jeweils in Zusammenarbeit mit Jack White (83) entstanden, zu einer beliebten Schlagerikone.

50 Jahre lang begeisterte Tony Christie seine Fans mit seinen Hits. Nach einer letzten Tour will sich die Schlagerikone 2024 in den Ruhestand begeben. © IMAGO / Harald Deubert

Auch eine weibliche Schlagerikone kündigte vor wenigen Tagen ihren musikalischen Abschied an: Keine Geringere als Sängerin Michelle (51) beendet überraschend ihre Karriere. Verwendete Quellen: MEWES Entertainment Group