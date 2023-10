Tourabschluss in Frankfurt: Helene Fischer und Thomas Seitel weinen auf der Bühne

Teilen

Helene Fischer hat ihre grandiose „Rausch“-Tour beendet. Bei ihrem letzten Auftritt in Frankfurt flossen bei der Schlagerqueen und ihrem Freund Thomas Seitel die Tränen.

Frankfurt – Drei Länder, 70 Konzerte: So lautet die Statistik von Helene Fischers (39) „Rausch“-Tour. Bereits im Frühling begann die Schlagerkönigin ihre Konzertreihe. Nachdem sie sich bei den Proben verletzte und eine Rippenfraktur erlitt, musste der Auftakt von März auf April 2023 verschoben werden. Im Sommer gönnte sich die Sängerin zwei Monate Pause, um neue Kraft zu tanken. Anschließend kehrte sie mit frischer Energie zurück auf die Bühne, um ihren Fans einzuheizen.

Tourabschied: Helene Fischer weint mit Thomas Seitel

Nach Wochen und Monaten voller Bühnen-Action heißt es nun allerdings Abschied nehmen: Am Sonntagabend (8. Oktober) spielte die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin ihr letztes Konzert in Frankfurt. Nicht nur die Fans müssen jetzt tapfer sein: Auch Helene Fischer selbst scheint das Ende ihrer Tour erst einmal verarbeiten zu müssen.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Bei ihrem finalen Gig zeigte sich die Musikerin sichtlich emotional. Nachdem sie den berührenden Song „Hand in Hand“ zusammen mit ihrem Ehemann Thomas Seitel (38) performte, standen Fischer Tränen in den Augen. Doch auch der Akrobat zeigte sich schwer bewegt und konnte die Tränen nicht zurückhalten. Video-Aufnahmen zeigen, wie sich das Paar beim Publikum bedankt und anschließend innig umarmt. Der Tänzer hebt seine Frau scheinbar mühelos in die Arme und scheint ihr einen Kuss zu geben, bevor die beiden von der Bühne verschwinden.

„Sehr berührend“: Schlagerfans reagieren auf Tourvideo von Helene Fischer

Diese emotionalen Aufnahmen bescherten den Fans jede Menge Gänsehaut. „Sehr berührend, dieser Auftritt“, schwärmte ein Instagram-User etwa. Andere hinterließen Kommentare wie „Wow, wie süß, die beiden“, „Das hätte ich gern live gesehen“ und „So, so, so schön“.

Helene Fischer nahm sich bei der „Rausch“-Tour auch immer viel Zeit für ihre Fans. Kürzlich erfüllte sie einem ihrer Zuhörer einen großen Traum und performte spontan einen selbstgeschriebenen Liebessong. Verwendete Quellen: Instagram/its_klappi