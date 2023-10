König Charles‘ geheime Pyramide: Denkmal hat tieftraurigen Hintergrund

Von: Annemarie Göbbel

König Charles steckt voller Überraschungen. Die wenigsten wissen, dass seine Hoheit in Schottland eine eigene Pyramide besitzt – mit einer herzzerreißenden Geschichte.

Balmoral Estate, Schottland – Um Pyramiden zu sehen, muss König Charles III. (74) nicht erst nach Ägypten oder Mexico reisen. Seit seiner Krönung besitzt er selbst ein solch imposantes Bauwerk. Von dem monumentalen „Steinhaufen“ (Cairn bedeutet wörtlich übersetzt Steinhaufen) hat man einen herrlichen Ausblick über den Cairngorm-Nationalpark in Schottland.

Die „Prince Albert‘s Cairn“ liegt eine halbe Stunde Fußweg von Balmoral Castle entfernt

König Charles geheime Pyramide heißt eigentlich „Prince Albert’s Cairn“ und ist eine Gedenkstätte, die dem Ehemann von Königin Victoria (81, † 1901) gewidmet ist. Das aus Granit gefertigte Denkmal liegt auf dem Balmoral Estate und wurde 1862 von Königin Victoria nach dem Tod ihres geliebten Mannes im Jahr 1861 errichtet und misst an ihrer Grundfläche etwa 12,5 Meter mal 12,5 Meter.

Cairn ist der gälische Begriff für ein Bauwerk aus gestapelten Steinen und wird seit prähistorischen Zeiten auf der ganzen Welt als Grabstätte, Denkmal oder Wahrzeichen gesehen. Auf Balmoral kann man laut The Sun tatsächlich elf solcher Steinhaufen entdecken, aber Prince Alberts Stätte ist die berühmteste und bietet atemberaubende Ausblicke über den atemberaubenden Cairngorms-Nationalpark, den größten Nationalpark im Vereinigten Königreich.

Besucher können die schottische Pyramide besuchen Die gesamte Balmoral Cairns-Wanderung dauert etwa zwei bis drei Stunden. Wer jedoch nur die Liebespyramide sehen will, braucht vom Balmoral Parkplatz etwa eine halbe Stunde. Die gute Nachricht ist, dass der Besuch völlig kostenlos ist, der Parkplatz am Balmoral Castle ist jedoch kostenpflichtig.

Das Bauwerk ist das Symbol einer herzzereißenden Liebesgeschichte

Wer den steilen Aufstieg zur Pyramide hinaufgeht, kann an der Seite die liebevolle Inschrift Königin Victorias an ihren Ehemann lesen: „Zum geliebten Gedenken an ALBERT, den großen und guten Prinzgemahl. Errichtet von seiner gebrochenen Witwe VICTORIA. R. – 21. August 1862.“

Seit König Charles Monarch ist, nennt er eine eigene Pyramide in Schottland auf dem Anwesen Balmorals sein eigen. © Wirestock/Imago & Samir Hussein/dpa

Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha († 1861) starb vorzeitig im Alter von 42 Jahren, nachdem er sich eine Krankheit zugezogen hatte. Königin Victoria trauerte endlos um ihn und trug für den Rest ihrer Regentschaft Schwarz. Immerhin: im Tode waren sie wieder vereint: 40 Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns wurde auch Königin Victoria im Mausoleum auf dem Frogmore Estate im Windsor Home Park in der englischen Grafschaft Berkshire begraben.

Vielen dürfte das Frogmore Cottage ein Begriff sein, nachdem Prinz Harry (39) im Januar 2023 seine kontroverse Autobiografie veröffentlicht hatte, und dem Paar auf Veranlassung der britischen Königsfamilie die Abholung ihrer dortigen Habe nahegelegt wurde.