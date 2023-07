K.-o.-Tropfen auf Konzert? Roland Kaiser äußert sich bestürzt

Von: Volker Reinert

Mehreren Personen sollen auf einem Konzert von Roland Kaiser K.-o.-Tropfen verabreicht worden sein. Der Schlagersänger hat sich jetzt in einem Interview zu dem Vorfall geäußert und zeigt sich bestürzt.

Cottbus – Nach einem Konzert des Schlager-Stars Roland Kaiser (71) auf seiner „Alles O.K.“-Tour haben sich bei der Polizei in Cottbus mehrere Menschen mit einem schlimmen Verdacht gemeldet. So haben fünf Frauen und ein Mann Anzeige wegen des Verdachts auf K.o.-Tropfen in ihren Getränken gestellt.

Schlager-Konzert von Roland Kaiser: Nach Anzeigen ermittelt die Polizei

Die Ermittlungen gegen die Verdachtsfälle gestaltet sich für die Cottbuser Polizei als äußerst schwierig. Innerhalb von zwei Wochen seien die sechs Anzeigen erstattet worden, die erste davon eine Woche nach dem Konzert. Wie die Polizeisprecherin Ines Filohn der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, gab es zunächst eine Diskussion auf Facebook, ob es mögliche Fälle auf dem Roland-Kaiser-Konzert gegeben habe.

Die Personen, die Anzeige erstellt haben, berichteten der Polizei von einem starken Unwohlsein und Erinnerungslücken. Es sei zwar Alkohol konsumiert worden, allerdings nicht so viel, dass es zu derartigen Gedächtnislücken gekommen sein kann. Außerdem wurden die Getränke nicht mitgebracht, sondern auf dem Konzertgelände gekauft.

Die Pressesprecherin teilte mit: „Die Ermittlungen sind für uns so schwierig, wenn sich Betroffene erst eine oder zwei Wochen nach dem Ereignis bei uns melden.“ Demnach solle man sich bei solch einem Verdacht direkt an die Polizei wenden.

Mehr als nur Schlagerstar: Roland Kaiser war auch als Schauspieler unterwegs Neben seinen Erfolgen im Musikbusiness unternahm Roland Kaiser schon einige Ausflüge ins TV-Geschäft. 2012 war er in der „Tatort“-Folge „Summ, Summ, Summ“ aus Münster zu sehen und spielte darin den Schlagerstar Roman König. Zusammen mit Axel Prahl stand er außerdem für die ARD-Tragikomödie „Eisland“ vor der Kamera. Die Uraufführung des Streifens erfolge im Sommer 2021 im Rahmen des Filmfests in München.

Schlagersänger Roland Kaiser äußert sich zum Vorfall

Der 71-jährige Kaiser, der am 12. August bei der Show „Die große Schlagerstrandparty“ (moderiert von Florian Silbereisen, 41) auftreten wird, zeigt sich in einem Interview mit der Bild bestürzt über die Vorfälle: „Ich habe es erst gestern erfahren und finde das ganz entsetzlich und verurteile so etwas. Ich finde es absolut richtig, dass nun ermittelt wird.“ Kaiser hoffe, dass der Fall schnellstmöglich aufgeklärt werden kann.

Roland Kaiser hat sich zu den Verdachtsfällen von K.o.-Tropfen auf seinem Konzert in Cottbus geäußert und hofft, dass der Fall aufgeklärt werden kann. © Screenshot: Instagram/ rolandkaiseroffiziell & IMAGO / Panama Pictures

Auch auf den Konzerten der Rockband Rammstein kam es jüngst zu Vorwürfen des Einsatzes von Drogen ohne Wissen der Beteiligten. Vor allem Frontsänger Till Lindemann (60) werden schwere Anschuldigungen vorgeworfen. Verwendete Quellen: bild.de, dpa.de