In TV-Doku: Mette-Marit spricht über ihren Gesundheitszustand

Von: Susanne Kröber

Auch wenn ihre Krankheit sie einschränkt, kann Mette-Marit immer auf die volle Unterstützung von Kronprinz Haakon zählen. (Fotomontage) © IMAGO/APress International/UPI Photo

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist an chronischer Lungenfibrose erkrankt. In einer aktuellen TV-Dokumentation gibt die Ehefrau von Thronfolger Haakon Einblicke in ihren Alltag.

Asker – In der dreiteiligen TV-Dokumentation „Kronprinsparet – vårt Norge“ (dt.: „Das Kronprinzenpaar – unser Norwegen“) zeigen sich Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette-Marit (50) von ihrer privaten Seite. Dabei wird auch die Lungenkrankheit Mette-Marits nicht ausgespart.

Auch Norwegens Thronfolger Haakon thematisierte Mette-Marits Gesundheitszustand bereits in seiner Anfang November erschienenen Biografie „Haakon – historier om en tronarving“ (dt.: „Haakon – Geschichten über einen Thronfolger“). Viele Termine muss der Kronprinz allein wahrnehmen, so unter anderem auch zuletzt das 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (77).