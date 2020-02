Beliebte TV-Moderatorin (†54) ist tot - Gäste tanzen bei Trauerfeier in Berlin mit Champagner in der Hand

Eine TV-Moderatorin aus Deutschland, die kurz vor Weihnachten gestorben ist, wurde nun beigesetzt. Trauergäste tanzten mit Champagner in der Hand.

Manina Ferreira-Erlenbach ist am 23. Dezember 2019 im Alter von 54 Jahren gestorben.

ist am 23. Dezember 2019 im Alter von 54 Jahren gestorben. Sie arbeitete als TV-Moderatorin und Nachrichtensprecherin unter anderem für den RBB.

Die Trauerfeier fiel ungewohnt fröhlich aus - was wohl in ihrem Sinne gewesen wäre.

Update vom 2. Februar 2020: Die Trauerfeier für die überraschend verstorbene Manina Ferreira-Erlenbach hat am Freitag in Berlin stattgefunden. Das Berliner Sonntagsblatt war bei der Beisetzung zugegen. Und Chefredakteur Andy Moor spricht von einer Trauerfeier, wie man sie nicht so oft erlebe.

Im Bericht heißt es, dass die Band „KlezFez“ Partymusik aufgespielt habe. Einige Anwesende hätten demnach mit einem Glas Champagner in der Hand getanzt. In der Rede hieß es dem Bericht zufolge, Manina Ferreira-Erlenbach sei kein Kind von Traurigkeit gewesen und hätte sich das so gewünscht.

+ Eine Partyband spielte bei der Trauerfeier auf. © Berliner Sonntagsblatt

Schauspielerin Barbara Schöne sprach von einer wunderbaren Beerdigung, wie sie im Sinne ihrer Freundin Manina gewesen wäre. Rund 200 Menschen kamen zum Friedhof Heerstraße, um von der beliebten TV-Moderatorin Abschied zu nehmen.

Manina Ferreira-Erlenbach war kurz vor Heiligabend durch Herzversagen unerwartet aus dem Leben gerissen worden.

Schock-Nachricht: Deutsche TV-Moderatorin überraschend gestorben - Verdacht zur Todesursache

Update vom 8. Januar 2020: Nach dem plötzlichen Tod der verstorbenen TV-Moderatorin Manina Ferreira-Erlenbach stehen Details zur Beerdigung fest. Die Moderatorin soll in Berlin ihre letzte Ruhe finden, teilt das Berliner Sonntagsblatt mit. Zur Trauerfeier werden demnach ehemalige Kollegen und Fans erwartet; darunter Schauspielerin Barbara Schöne. Die Beisetzung findet am 31. Januar um 11 Uhr auf dem Friedhof Heerstraße im Berliner Stadtteil Westend statt.

Manina Ferreira-Erlenbach ist einen Tag vor Heiligabend (23. Dezember 2019) völlig unerwartet im Alter von 54 Jahren in ihrer Berliner Wohnung verstorben.

+ Manina Ferreira-Erlenbach wurde nur 54 Jahre alt. © rbb/Filmbüro Potsdam

Deutsche TV Moderatorin Manina Ferreira-Erlenbach unerwartet gestorben - Sie wurde nur 54 Jahre alt

Update vom 28. Dezember 2019: Inzwischen vermelden auch RBB und n-tv den Tod von Manina Ferreira-Erlenbach. Bei beiden Sendern war sie als TV-Moderatorin tätig. „Ferreira-Erlenbach war 2015 aus Krankheitsgründen aus dem rbb ausgeschieden“, erinnert der RBB. Den Berichten zufolge wurde sie nur 54 Jahre alt.

Im Alter von 54 Jahren gestorben: Die frühere #rbb-Reporterin und Nachrichtenmoderatorin Manina Ferreira-Erlenbach ist tothttps://t.co/pwokTc5c4v — rbb|24 (@rbb24) December 27, 2019

Deutsche TV-Moderatorin laut Bericht gestorben - Sie war kurz davor noch bei einer Weihnachtsfeier

Update vom 27. Dezember 2019: Das Berliner Sonntagsblatt hat nun weitere Details zum Tod von TV-Moderatorin Manina Ferreira-Erlenbach veröffentlicht. Demnach ist sie am 23. Dezember gegen 11 Uhr tot in ihrer Wohnung in Berlin entdeckt worden. Ihre Hundebetreuerin fand sie. „Ich wollte den Hund von Manina Ferreira-Erlenbach abholen und spazieren gehen“, erklärt diese dem Berliner Sonntagsblatt. „Als ich klingelte, öffnete die Moderatorin nicht, jedoch bellte der Hund ununterbrochen. Nach gut einer Stunde Warten rief ich dann Polizei und Feuerwehr. Diese stellten fest, dass Licht in der Wohnung brannte und öffneten daraufhin die Eingangstür. Dann wurde die Moderatorin leider tot aufgefunden.“

Deutsche TV-Moderatorin laut Bericht gestorben - Sie war kurz davor noch bei Weihnachtsfeier

Unsere Erstmeldung vom 27. Dezember 2019: Berlin - TV-Moderatorin Manina Ferreira-Erlenbach ist einem Bericht zufolge gestorben. Von ihrem Tod schrieb am Donnerstag zunächst das Berliner Sonntagsblatt. In einer Erstmeldung hieß es noch, sie „soll in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden sein“. Nach Informationen des Nachrichtenportals aus Berlin herrscht nun aber traurige Gewissheit. Wie Chefredakteur Andy Moor gegenüber der Ippen-Digital-Zentralredaktion bestätigt, liegen gesicherte Quellen vor, dass Manina Ferreira-Erlenbach verstorben ist.

Manina Ferreira-Erlenbach ist tot - Sie arbeitete für verschiedene TV-Sender

Manina Ferreira-Erlenbach war lange Jahre für RBB im Einsatz, unter anderem für das Nachrichtenmagazin „Brandenburg aktuell“ (siehe Facebook-Video unten). Auf ihrer Homepage beschrieb sie sich als „TV-Moderatorin, Nachrichtenspecherin, Reporterin n-tv, RTL, Pro Sieben, IA Schamoni-TV, SFB, ORB, rbb.“ Zudem arbeitete sie als TV-Coach und Interviewtrainerin, ist auf mfe-tv-coaching.de zu lesen.

Die Todesursache wurde zunächst nicht offiziell bestätigt. Laut der Meldung des Berliner Sonntagsblatts und nach Angaben dessen Chefredakteurs Andy Moor deuten erste Informationen auf Herzversagen hin. Moor war mit der TV-Journalistin bekannt.

Manina Ferreira-Erlenbach ist tot - Schauspielerin reagiert geschockt

Schauspielerin Barbara Schöne reagiert mit großer Trauer. „Ich war mit ihr befreundet und bin geschockt über die traurige Nachricht.“

Vor wenigen Tagen war Manina Ferreira-Erlenbach dem Bericht zufolge noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Sie half bei der Obdachlosen-Weihnachtsfeier von Sänger Frank Zander.

Wie alt Manina Ferreira-Erlenbach wurde, ist zunächst nicht bekannt. Der RBB konnte den Tod der ehemaligen Moderatorin des Senders am Freitagmorgen nicht bestätigen, man sammle derzeit noch Informationen dazu, hieß es aus der Pressestelle.

