Tränen-Alarm im Fernsehgarten: Deshalb kamen bei Sasha die Emotionen hoch

Teilen

So emotional kennt man Sasha eigentlich gar nicht: Beim ZDF-Fernsehgarten flossen bei dem Sänger die Tränen. Was war da nur los?

Mainz – Der ZDF-Fernsehgarten ist immer für eine Überraschung gut. Für die Ausgabe am Sonntag (17. September) überlegte sich der Sender das besondere Motto „Großes Kino“. Zwar fand die Musik- und Unterhaltungsshow nicht in Hollywood, sondern wie gewohnt live auf dem Mainzer Lerchenberg statt. Am Ende der Sendung wurde dieses Mal allerdings der „Fernsehgarten-Oscar“ verliehen.

Gastgeberin Andrea Kiewel (58) und ihr Co-Moderator Jochen Schropp (44) ließen ihre prominenten Gäste in Spielen gegeneinander antreten, um ihr Filmwissen zu testen. Sasha (51) und Tina Ruland (56) mussten sich als Team gegen Vincent Gross (27) und Natalia Avelon (43) beweisen. Letztendlich konnten sich der Popsänger („If you Believe“) und die Schauspielerin („Manta, Manta“) gegen ihre Mitstreiter durchsetzen – wenn auch nur mit einem Punkt Vorsprung.

Schropp am Boden und Kiwi als Bond: Die besten Bilder vom „Kino“-Fernsehgarten Fotostrecke ansehen

Sasha: Emotionale Dankesrede nach „Oscar“-Gewinn im Fernsehgarten

Bei der Siegerehrung verdrückte Sasha ein paar Tränchen. Der Musiker blinzelte mehrere Male und schien sein Glück kaum fassen zu können. Mit der Auszeichnung in der Hand trat er in die Mitte der Bühne und imitierte die emotionalen Dankesreden der Hollywood-Stars. „Ich will Gott danken“, verkündete er voller Inbrunst auf Englisch. „Ich will meiner Familie danken. Ich will meiner großartigen Mutter danken, die mich großgezogen hat. Vielen, vielen Dank!“

So emotional kennt man Sasha eigentlich gar nicht: Beim ZDF-Fernsehgarten flossen bei dem Sänger die Tränen. Was war da nur los? (Fotomontage) © ZDF

Während Andrea Kiewel nur herzlich lachte, konnte sich Jochen Schropp folgenden Kommentar nicht verkneifen: „Da kam jetzt wieder ein bisschen Dick Brave durch.“ Seit 2002 tritt Sasha als Retro-RockʾnʾRoller mit seinem Alter Ego auf. Das erklärt wohl auch seinen täuschend echten amerikanischen Akzent, den er bei der „Oscar“-Dankesrede zum Besten gab.

Die Zweitplatzierten mussten sich übrigens nicht mit einem Trostpreis zufriedengeben: Auch sie erhielten einen Fernsehgarten-Oscar. Beim Fernsehgarten kam es außerdem zu teils bizarren Szenen und sogar Andrea Kiewel selbst beschwerte sich über einen widerlichen Geruch. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten (Show vom 17.09.2023)