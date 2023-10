Ihre Kinder wurden verschleppt: So gibt TV-Star Gerhard Delling seiner Partnerin Kraft

Von: Diane Kofer

Teilen

Christina Block leidet: Ihr Ex-Mann hat die gemeinsamen Kinder verschleppt und sie hat keinen Kontakt. Kraft gibt ihr vor allem ihr Partner – TV-Moderator Gerhard Delling.

Hamburg – Gerhard Delling (64) und seine Partnerin Christina Block (49) machen eine schwere Zeit durch. Vor rund zwei Jahren verschleppte Christina Blocks Ex-Mann die gemeinsamen Kinder Klara (12) und Theodor (9) nach Dänemark. Tochter Johanna (17) soll ebenfalls bei ihrem Vater leben – allerdings freiwillig. Nur Greta ist der Steakhouse-Erbin geblieben. Ohne Gerhard Dellings Unterstützung würde sie all das wohl nicht verkraften.

„Stehe vor einem Rätsel“: Gerhard Dellings Partnerin hat keinen Kontakt zu verschleppten Kindern

Am 11. Oktober 2023 fand in Hamburg die Verleihung der „Goldenen BILD der Frau“ statt. Zu diesem Anlass waren auch Gerhard Delling und seine Partnerin Christina Block, eine bekannte Societey-Lady, auf dem roten Teppich. Im Gespräch mit den Journalisten stimmten die beiden ernste Töne an – immerhin stecken sie mitten in einem Familiendrama. Vor fast zwei Jahren wurden Gerhard Dellings Stiefkinder von Christina Blocks Ex-Mann nach Dänemark verschleppt. Das Paar hat keinen Kontakt zu Klara und Theodor sowie zu Johanna, die freiwillig dort sein soll.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Die Situation hat sich immer noch nicht gebessert. Ich habe immer noch keinen Kontakt zu meinen Kindern, obwohl ich seit Februar einen sogenannten Umgangsbeschluss mit meinen Kindern in Dänemark habe“, erzählt die 49-Jährige im Gespräch mit bild.de. Sie hofft, dass die Justiz den Fall endlich auflösen und sie ihre Kinder wieder in die Arme schließen kann. Ihr Ex-Mann sei wegen Kindesentziehung angeklagt. „Ich stehe immer noch vor einem Rätsel, wie so etwas passieren kann“, meint Christina Block. An die kommende Weihnachtszeit möchte sie gar nicht denken.

Gerhard Dellings Privatleben Wie seine neue Partnerin war Gerhard Delling zuvor bereits verheiratet – sogar zweimal. Aus erster Ehe hat der TV-Moderator zwei Töchter, mit seiner zweiten Ehefrau Isabelle hat er ebenfalls eine Tochter. Im Juni 2021 machte er die Beziehung zu seiner jetztigen Freundin Christina Block öffentlich.

„Sehr große Hilfe“: Christina Block ist Partner Gerhard Delling dankbar

Im Juli 2023 verstarb zudem Christina Blocks Mutter Christa († 82), die mit ihr um die Rückkehr der verschleppten Kinder gekämpft hatte. Gerhard Delling sei immer an ihrer Seite, unterstütze seine Partnerin und Tochter Greta, die nach wie vor bei der Mutter lebt. „Er hat mir sehr beigestanden, natürlich auch meiner Tochter, die jetzt als Einzelkind ohne ihre Geschwister lebt, den Tod ihrer Oma verkraften musste. Ich durfte meine Kinder bei ihrem letzten Gang nicht dabei haben. Da ist mein Partner schon eine sehr große Hilfe“, betont die Hamburgerin.

Gerhard Delling ist seit knapp zwei Jahren mit Christina Block zusammen. Etwa zu der Zeit wurden deren Kinder von ihrem Ex-Mann verschleppt. Der Moderator steht seiner Partnerin in dem Entführungsdrama bei. © Imago/ APress, Eibner (Fotomontage)

Stephan Hensel (48), der Ex-Mann von Christina Block und Vater ihrer vier Kinder, beharrt darauf, die Kinder bei sich in Dänemark zu haben. „Das Jugendamt sagte mir, sie müssten zurück nach Deutschland. Aber was soll man als Vater tun, wenn das offensichtlich nicht ihrem Willen entspricht?“, erklärte er vor einiger Zeit gegenüber Focus. Die drei Kinder hätten den Wunsch geäußert, bei ihm zu leben. Gerhard Delling ist mittlerweile etwas aus dem Rampenlicht verschwunden – für seinen Abschied bei der ARD hat er deutliche Worte gefunden. Verwendete Quellen: bild.de, focus.de