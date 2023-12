Gefährliche Proben: Zwei TV-Stars in Notaufnahme eingeliefert

Von: Diane Kofer

32 Promis trainieren hart für die Sat.1-Show „Stars in der Manege“. Die Vorbereitungen stellen sich als ziemlich gefährlich heraus – es gibt bereits mehrere Verletzte.

München – Das Jahr 2024 startet Sat.1 mit einem TV-Spektakel: Bei „Stars in der Manege“ soll eine Vielzahl deutscher Promis Kunststücke vorführen. Dass die Performances harte Arbeit erfordern, dürfte den Zuschauern klar sein. Aus diesem Grund befinden sich die Teilnehmer schon seit Wochen im Training – immerhin wollen sie sich in der Zirkusmanege keineswegs blamieren. Doch jetzt kommt heraus: Die Proben und Aufzeichnungen sind mehr als gefährlich und viele VIPs zum Teil schwer verletzt.

Mehrere Stars bei TV-Proben verletzt: Henning Baum und Rúrik Gíslason mussten in Notaufnahme

32 Promis sind bei dem akrobatischen Spektakel im kommenden Jahr mit dabei. Auf vier Folgen verteilt treten dann unter anderem GZSZ-Star Susan Sideropoulos (43), Ur-Bachelor Paul Janke (42) und „Let‘s Dance“-Tänzer Massimo Sinató (43) in die Manege. Die ersten Shows wurden bereits aufgezeichnet. Doch einige der berühmten Artisten dürften ihre Teilnahme an dem Projekt möglicherweise schon bereuen – so auch Henning Baum (51) und Rúrik Gíslason (35), die in die Notaufnahme mussten.

Der Ex-Fußballer hatte bereits vor ein paar Tagen via Instagram mitgeteilt, dass er sich in einer Münchner Notaufnahme befindet. Bei den Proben zur TV-Show hat er sich eine schwere Verletzung zugezogen. „Wir haben so gute Fortschritte gemacht. [...] Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich mir die Hand gebrochen habe“, schrieb er dort unter anderem. Und er bleibt nicht der Einzige. Wie bild.de berichtet, ist auch Schauspieler Henning Baum nicht unbeschadet davongekommen.

„Ich sollte an einem fünf Meter hohen Pfahl hochklettern, mich dort irgendwie verschränken und festhalten. Das habe ich alles ganz gut hingekriegt, aber am zweiten Probentag sollten wir zu zweit einen Artisten auffangen, der aus etwa drei Meter Höhe heruntergesprungen ist“, erzählt er der Zeitung. Genau dabei sei es zu einem Unfall gekommen, bei dem er sich die Bizeps-Sehne gerissen hat. Die Konsequenz: Er muss eine Schiene tragen. „Es ist halt eben doch ein riskantes Unterfangen, wenn man sich in die Welt der Artisten begibt – spannend, aber nicht ungefährlich“, muss er einsehen.

32 Promis trainieren hart für die Sat.1-Show „Stars in der Manege“. Die Vorbereitungen stellen sich als ziemlich gefährlich heraus – es gibt bereits mehrere Verletzte. © Imago/ Michael Wigglesworth; picture alliance/dpa/Getty-Pool | Andreas Rentz (Fotomontage)

Fünf Verletzte, zweimal Notaufnahme – auch Cathy Hummels betroffen

Wie bild.de weiter berichtet, gibt es neben den beiden Notaufnahme-Patienten noch weitere Promis, die Blessuren davongetragen haben. Zu ihnen gehört auch Moderatorin Cathy Hummels (35). Zum Glück hat sie aber hauptsächlich „nur“ blaue Flecken davongetragen. „Es war ein krasses hartes Training, aber ich hatte die beste Zeit und Spaß. Meine Trainerin Lena war toll. ,No pain, no gain‘ war unsere Devise. Ich war am Ende sechs Meter in der Luft, ungesichert. Es war wirklich unbeschreiblich. Trotz der Schmerzen, blauen Flecken und Schürfwunden, würde ich jederzeit wieder mitmachen“, hält sie fest.

Die „Stars in der Manege“-Folge mit Cathy Hummels wurde am 8. Dezember aufgezeichnet. Die Moderatorin hat einige Verletzungen davongetragen. © Imago/ Sven Simon

Auch Susan Sideropoulos und Influencerin Sarah Harrison (32) haben sich im Rahmen der Aufzeichnungen verletzt. Letztere soll sich Prellungen am Rücken zugezogen haben. Gerade machen sich viele Fans aber auch Sorgen um einen anderen TV-Star: Bert Wollersheim (72) wurde nach einer Not-OP wieder ins Krankenhaus eingeliefert. Verwendete Quellen: bild.de