„Sei nicht neutral“: Oliver Pocher will Frauke Ludowig zu Aussage über Amira nötigen

Von: Lukas Einkammerer

Im Interview mit Frauke Ludowig lässt Oliver Pocher die Trennung von Amira Revue passieren. Der Moderatorin will er dabei krampfhaft ihre Meinung zu seiner Ex entlocken.

Frankfurt – Die Trennung von Oliver (45) und Amira Pocher (31) ist inzwischen zwar schon einige Monate her, Thema ist das Liebesaus der beiden aber nach wie vor und hat in der hiesigen Promiwelt zahlreiche Reaktionen mit sich gezogen. Im Interview mit Frauke Ludowig (59) spricht der Comedian nun offen über seine Gefühlswelt – und drängt die Moderatorin dabei wiederholt zu einer Aussage über seine Ex.

Ihr fehle die „emotionale Reife“: Oliver Pocher fällt Urteil über Amira

Zwar schien es am Anfang noch so, als würden Oliver und Amira Pocher ihre Trennung ganz undramatisch und ohne öffentliche Schlammschlacht über die Bühne bringen können, bei den Noch-Eheleuten geht es mittlerweile aber alles andere als versöhnlich zu. Der gemeinsame Podcast ist Geschichte und wird fortan von Oliver und seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40), der in der ersten Folge gleich die Tränen kamen, geführt und auch sonst scheint er nicht gerade positiv über Amira zu denken.

Im Interview bei „Exclusiv Weekend“ dreht sich zwar eigentlich alles um das NFL-Spiel in Frankfurt, einen Exkurs in die Trennung von Amira lässt Frauke Ludowig aber selbstverständlich nicht aus und befragt Oliver Pocher ausführlich zu seiner aktuellen Gefühlslage. Wie das Comedy-Urgestein erklärt, versuche er sich Amira gegenüber, im Interesse der Kinder, normal zu verhalten. Seiner Ex fehle dafür aber die „emotionale Reife“, vor allem weil sie noch nie eine so öffentliche Trennung durchgemacht habe.

Oliver Pocher und die Frauen Mit taff-Moderatorin Annemarie Carpendale (damals noch Warnkross) war Oliver Pocher von 2002 bis 2004 zusammen. Ein Jahr später war der Comedian mit Monica Ivancan liiert. Diese Beziehung endete Mitte 2009, danach war Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden zusammen. Die beiden gaben sich 2010 das Ja-Wort. Im selben Jahr wurde ihre gemeinsame Tochter geboren, 2011 folgten ihre Zwillingssöhne. Im April 2013 trennten sie sich. Im selben Jahr lernte Oliver Pocher Tennisspielerin Sabine Lisicki kennen. Die Beziehung hielt drei Jahre. 2016 lernte er Amira kennen – damals noch Visagistin. Drei Jahre später heiraten die beiden. Die gemeinsamen Söhne wurden 2019 und 2020 geboren. Nach wochenlangen Spekulationen gaben sie 2023 ihre Trennung bekannt.

Er will einfach nicht locker lassen: Oliver Pocher drängt Frauke Ludowig, über Amira zu sprechen

Frauke Ludowig kommt auch auf das presserechtliche Schreiben zu sprechen, das Amira Pocher vergangene Woche auf ihrem Instagramprofil geteilt hat. Oliver stempelt das Ganze sichtlich ironisch als „richtig gut“ ab und fängt dann an, nachzubohren. „Wie fandest du das als Medienprofi?“, will er von seiner Gesprächspartnerin wissen, die der Frage aber immer wieder ausweicht.

„Sei doch nicht neutral, hau doch mal 'ne Meinung raus“, bedrängt Oliver Pocher sein Gegenüber, doch die bleibt hart: „Ich muss neutral sein. Ich bin Moderatorin“. Beeindrucken lässt sich der Fünffachvater davon nicht und stänkert: „Immer dieses Luschi-Rumeiern. Ihr haut jeden Tag die Promis in den Sack.“ Zu Amira hält sich Frauke Ludowig, die die Pocher-Trennung kommen gesehen hatte, aber weiterhin bedeckt und konzentriert sich stattdessen auf das Football-Spiel.

Im Interview mit Frauke Ludowig drängte Oliver Pocher die Moderatorin zu einer Aussage über Amira. © Screenshot/RTL+/Exclusiv Weekend/Folge vom 5. November 2023 (Fotomontage)

Den gemeinsamen Podcast mit Amira hat Oliver Pocher zwar eingestampft, führt aber künftig an der Seite seiner Ex-Frau Sandy-Meyer Wölden durch das Projekt. Wenn es nach der Tochter der beiden geht, ist das aber die völlig falsche Besetzung. Verwendete Quellen: RTL/Exclusiv Weekend/Folge vom 5. November 2023